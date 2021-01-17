Bu da satış vurgunu

17 Ocak 2021 Pazar, 02:00

Cumhuriyet’in ulaştığı satış listesinde arazi alanlar arasında AKP’ye yakın dernek ve vakıflardan Önder İmam Hatipliler Derneği, Türkiye Diyanet Vakfı, İlim Yayma Vakfı ve TÜGVA da var. İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “TÜRGEV ve TÜGVA başta olmak üzere 18 ayrı gayrimenkul, yine aynı vakıf ve derneklere satılmış. Bu arsaların satıldığı günkü toplam bedeli 98 milyon lira” dedi.

Cumhuriyet’in ulaştığı listeye göre KİPTAŞ, 2010-2020 arasında 18 gayrimenkulü toplam 98 milyon 630 bin 699 liraya sattı. Gayrimenkul satış tablosunda TÜRGEV’in 2012, 2016 ve 2019 yıllarında Arnuvutköy, Başakşehir ve Fatih’te 7 gayrimenkul aldığı görünüyor. Vakfın aldığı gayrimenkuller arasında öğrenci yurdu da var. Vakıf, 7 gayrimenkule toplam 27 milyon 655 bin lira ödemiş. Vakfın Arnavutköy’de aldığı konut ve ticaret ile hizmet alanı daha sonra sosyal tesis alanına dönüşmüş. Başakşehir’de aldığı bir gayrimenkul de idari tesis ve park alanıyken satışın ardından özel eğitim alanı olmuş.

‘HÜLLE YAPILMIŞ’

İBB Meclisi’nin ocak ayı son oturumunda konuyu ve listeyi gündeme getiren İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “Bu satışı yapılan arsaların çoğu İBB’den satın alınmış. Yani araya KİPTAŞ konularak hülle yapılmış. Arsalar ihaleyle satılmış ama ihalelere katılanlar hep tanıdık isimler olmuş. Yani ‘al gülüm ver gülüm’ olmuş” ifadelerini kullandı.

PARSEL PARSEL YANDAŞ VAKIFLARA



İlim Yayma Vakfı, Fatih’te 2 gayrimenkulü 2016’da toplam 1 milyon 850 bin 847 liraya almış. Türkiye Diyanet Vakfı da Fatih’te 360 metrekarelik bir konut alanına 2018 yılında 2 milyon 570 bin lira ödemiş. Önder İmam Hatipliler Derneği ise Fatih’te 446 metrekarelik bir ticaret alanını 18 milyon 500 bin liraya, 2018’de satın almış. TÜGVA, Eyüp’te 2 bin 143 metrekarelik sosyal ve kültürel tesisler fonksiyonundaki boş arsayı 2019’da 29 milyon 990 bin liraya satın almış. ENSAR Vakfı da Başakşehir’de 12 bin 559 metrekarelik özel ilköğretim tesisleri alanını 2013’te 4 milyon 652 bin liraya edinmiş. Arsa üzerinde şu an ENSAR Koleji görünüyor. Listede diğer gayrimenkul alanlar ise Azaklıoğlu Necati Bay Eğitim Kültür ve Sosyal Yardım Vakfı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezun ve Mensup Derneği, Merve Eğitim ve Kültür Vakfı ile Safa Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.





