Bu da ticari sır sayıldı: Bakan Koca, şehir hastaneleriyle ilgili Sayıştay tespitlerini inkâr etti

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 02:00

Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı 2019 Yılı Denetim Raporu’na göre Bursa Şehir Hastanesi’nde, peyzaj projesinde yer alan ağaçlandırma işlerinin yapılmamasına karşın bu hizmetin ödemesi yapıldı. Raporda, ayrıca “Bursa, Adana, Manisa ve Elazığ şehir hastanelerinin yer aldığı yerleşkelerin bir bölümünün şantiye halinde olması nedeniyle idare tarafından kullanılamadığı, bu alanlarda peyzaj projesinde yer alan ağaçlandırma işlerinin yapılmadığı ancak bu hizmete ilişkin bedelinin tam olarak ödendiği görülmüştür” tespiti yer aldı. Raporda, ödemelerden “hizmet sunulamayan alan oranında kesinti yapılması” önerildi.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, rapordaki bu tespitleri soru önergeleri aracılığıyla Sağlık Bakanı Koca’ya sordu. Ünal, “Bitirilmeyen alanlar için neden ödeme yapılmaktadır? Şehir hastanelerinin sözleşmelerinin içeriği neden paylaşılmamaktadır” sorularını yöneltti. Önergelere dönüş yapan Koca, “Sayıştay tarafından ya da bakanlığımız birimlerinin bugüne kadar bahse konu nedeniyle kamu zararı oluştuğuna ilişkin bir tespiti mevcut değildir” ifadelerini kullandı. Koca, şehir hastanelerinin sözleşmelerine ilişkin soruya da “Ticari sır niteliğinde olduğundan içeriğinin açıklanması uygun değildir” karşılığını verdi.

Koca’nın yanıtını değerlendiren CHP’li Ünsal, eksik başka hizmetler için ödemeler yapıldığını da söyleyerek “Mesela, Elazığ Şehir Hastanesi’nde tüp bebek ünitesi yokken 1 yıl tüp bebek faturası kesildi. Doğru söyledikleri hiçbir konu yok” dedi. Sayıştay raporlarında her tespitin açıkça yer aldığını belirten Ünsal, “ticari sır” yanıtı için de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlarına verdiği “İhaleleri canlı yayımlayın” talimatını anımsatarak “O zaman niye bu talimatı verdi? O da ticari sır değil mi? Devlet bir işini gizliyorsa mutlaka içinde bir sorun vardır” dedi.