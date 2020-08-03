Bu dönemde altına yatırım yapılır mı? İşte uzmanından tavsiyeler

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 14:49

Altının ons fiyatı 1.985.18 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından 1.972.16 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. Vadeli altın kontratlarında ise Aralık 2020 vadeli altında fiyatlar 2009 dolara kadar tırmandı.

Geçen hafta 1.983 dolarla tarihi zirvesini gören ve haftayı yüzde 0,97 artışla 1.975,25 dolardan tamamlayan altının onsu, bu hafta rekorunu 1.986 dolara taşımış oldu. Teknik açıdan altının ons fiyatı için 2.000 doların önemli direnç konumunda bulunduğunu vurgulayan analistler, 1,970 doların ise destek olarak takip edileceğini belirtiyor.

DOLAR/TL 7 LİRAYA DAYANDI

Yurt içinde dolar/TL kurundaki yükseliş de devam ediyor. Bayram dolayısıyla yurt içi piyasalar kapalı olmasına karşın uluslararası piyasalarda devam eden işlemlerde dolar/TL kuru 6,9990 düzeyine ulaştı. Günün ilk bölümünde 6,9998 ile en yüksek seviyeyi gören doalr/TL, öğleden sonra 6,97 düzeyinde dengelendi.

GRAM ALTIN DA REKOR TAZELEDİ

Dolar/TL'nin değer kazanmasının da etkisiyle gram altın fiyatları da tarihi zirvesini geliştirdi. Geçen haftayı yüzde 0,73 kazançla 443,15 liradan tamamlayan altının gram fiyatı da uluslararası piyasalarda 446,06 lirayla yeni rekor seviyeyi gördü. Öte yandan altın talebinin artmasıyla, değerli metal fonlarına geçen hafta 3,8 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Altına dayalı borsa yatırım fonlarına girişler, 6 yılın zirvesine çıktı.

"KISA VADEDE SERT DÜZELTMELER YAŞANABİLİR"

Orta ve uzun vadede yükselişler devam etse de kısa vadede sert düzeltmelerin yaşanabileceği konusunda yatırımcıları uyaran AA Finans Analisti İslam Memiş, altının bir tasarruf aracı olarak görülmesini tavsiye etti. Son dönemde fiyatlarda yaşanan ralli ile birçok yatırımcının kısa vadede yüksek kar etme amacıyla al-sat’a yöneldiğini vurgulayan Memiş, “Sosyal medyadaki yönlendirmelere bakarak al-sat yapan çok sayıda vatandaşımız olduğunu görüyoruz. Bu tasarruf değildir ve çok tehlikelidir. Belirsizliğin arttığı bu dönemlerde öngörülerde de yanılma payı çoktur. Vatandaşlarımız birikimlerini, uzun vadeli olarak düşünerek, farklı yatırım araçlarıyla çeşitlendirmeli” görüşlerini paylaştı.