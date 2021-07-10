Bu hafta altın ve borsa kazandırdı, döviz kaybettirdi
Bu hafta borsa ve altın, yatırımcısına haftalık bazda kazandırırken dolar ve avro kaybettirdi.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,12, altının gram satış fiyatı yüzde 0,86 değer kazandı, dolar/TL yüzde 0,44, avro/TL yüzde 0,13 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 1.371,53 en yüksek 1.399,90 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,12 artarak 1.378,28 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,86 kazançla 502,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,88 artışla 3.332,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 807,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 814,00 liraya çıktı.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,44 değer kaybederek 8,6600 liraya, avro da yüzde 0,13 azalarak 10,2800 liraya geriledi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,36, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,67 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,92 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
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