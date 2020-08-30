'Bu kaçıncı ayıp?'
Anıtkabir’deki 'slogan' atılması skandalına CHP Sözcüsü Öztrak, "Bu artık kaçıncı ayıp?" diye sorarak tepki gösterdi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün de ebedi istirahatgahının bulunduğu Anıtkabir’de tören sırasında 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atılmasına CHP'den tepki geldi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, tepkisini Twitter hesabından yaptığı şu açıklama ile gösterdi:
"Atamızın kabrine, kabir adabı bilmeyen holiganları kim dolduruyor?
Bu artık kaçıncı ayıp?
Kabir ve kabristanlarda slogan atmak, tezahürat yapmak hangi örfte, hangi inançta, hangi adapta var?
Yapılan ayıbı ve densizliği kınıyorum."
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