‘Bu katliamı durdurun’

02 Haziran 2020 Salı, 02:00

Espiye Orman Müdürlüğüne bilgi edinme yasası gereği yazı gönderip bilgi istediklerini vurgulayan Tüm Köy Sen Giresun Temsilcisi Orhan Kara, “Espiye’de ne oluyor? Bu ormanlar neden kesiliyor? Ormanların yok edilmesinin sonuçları kimsenin umurunda değil mi? Böyle bir zarar verilirken ilçeyi yönetenler, ormandan sorumlu olanlar ne yapıyor” sorularını yöneltti. Türkiye’de ormanların kesilerek, yakılarak yok edildiği belirten Kara, “Maden, taşocağı, HES, turizm gerekçeleriyle ormanlar yok ediliyor. Yetmiyor, Espiye’de olduğu gibi ticari kazanç için de kesimler artmaya başladı. Ormanlar yaşam kaynağımız. Korunması gereken en önemli alanlardır. Betonlaşmanın hızlandığı bu dönemde ormanlar oksijen kaynağımız; hava kirliliğine karşı güvencemiz. Bu gerçekler varken orman kesimine göz yumulması, izin verilmesi, kabul edilemez. Espiye’deki orman kesimi durdurulmalı, kesenler hakkında soruşturma açılmalı. Sorumlular yargılanmalıdır” dedi.