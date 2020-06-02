‘Bu katliamı durdurun’
Giresun’un Espiye ilçesinde ormanlık alanda kimliği belirsiz kişilerce ağaçların kesildiği öne sürüldü. Tüm Üretici Köylüler Sendikası Giresun Temsilcisi Orhan Kara, “Ormanlar hem geçim kaynağı olarak hem de ekolojik denge için önemli. Korunması gereken ormanlar kesiliyor” diyerek tepki gösterdi.
Espiye Orman Müdürlüğüne bilgi edinme yasası gereği yazı gönderip bilgi istediklerini vurgulayan Tüm Köy Sen Giresun Temsilcisi Orhan Kara, “Espiye’de ne oluyor? Bu ormanlar neden kesiliyor? Ormanların yok edilmesinin sonuçları kimsenin umurunda değil mi? Böyle bir zarar verilirken ilçeyi yönetenler, ormandan sorumlu olanlar ne yapıyor” sorularını yöneltti. Türkiye’de ormanların kesilerek, yakılarak yok edildiği belirten Kara, “Maden, taşocağı, HES, turizm gerekçeleriyle ormanlar yok ediliyor. Yetmiyor, Espiye’de olduğu gibi ticari kazanç için de kesimler artmaya başladı. Ormanlar yaşam kaynağımız. Korunması gereken en önemli alanlardır. Betonlaşmanın hızlandığı bu dönemde ormanlar oksijen kaynağımız; hava kirliliğine karşı güvencemiz. Bu gerçekler varken orman kesimine göz yumulması, izin verilmesi, kabul edilemez. Espiye’deki orman kesimi durdurulmalı, kesenler hakkında soruşturma açılmalı. Sorumlular yargılanmalıdır” dedi.
Video Haberler
- 'Polis şiddetini' protesto eden gençler gözaltına alındı
- Sıcak havayı fırsat bilip denize girdiler
- CHP'li Atıcı'dan AKP'li Resul Tosun'a 'laiklik' yanıtı
- Arnavutköy'de pazar yerini sel bastı
- İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe kurallarına uyulmadı
- Canlı yayında böyle yakalandı! Hemen açıklama yaptı
- Bodrum’da şezlong fiyatı dudak uçuklattı
- Utandıran görüntüler! Korkunç manzara böyle görüntülendi
- Engin Altay, Erdoğan'a böyle seslendi: Gel korkma!
- Yurttaş soruyu Berat Albayrak'ı taklit ederek yanıtladı