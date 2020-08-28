Bu kez Kilis: 15 yaşında istismar edilen çocuğun babası isyan etti

28 Ağustos 2020 Cuma, 13:48

Kilis'te şu anda 17 yaşında olan bir çocuğun, iki yıl önce cinsel istismara uğradığı bu istismardan bir çocuk dünyaya getirdiği ve istismar faili erkeğin 12 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

"SANIK MADDİ OLARAK GÜÇLÜ DİYE ELİMİZDEN BİRŞEY GELMİYOR"

Amca Mehmet Özdemir, "Yeğenimiz iki yıl önce tecavüze uğramış. İfadeleri açık. Jandarmaya üç kez ifade verdi. İki yıl önce tecavüze uğradığını söyledi. Korktuğu için ilişkiyi sürdürdüğünü söyledi. Jandarma zanlıyı gözaltına aldı. Mahkeme tutukladı. Deliller toplanırken, saldırgan sadece 12 gün cezaevinde kaldı. Savcının tahliye talebi üzerine de serbest bırakıldı" dedi.

Amca Özdemir "Biz tahliye kararını duyunca savcının yanına gittik. 'Her şey ortadayken ve sanık suçunu kabul etmişken nasıl tahliye istersiniz?' diye sorduk. Savcı bizi adeta adliyeden kovdu. 'Mahkeme bıraktı, gidin onlarla konuşun' diye kızdı. Biz ise derdimizi bile anlatamadık. Barış Bey, ortada bir tecavüz, mağdur olan yeğenimiz ve bir bebek var. Biz devletimizden adalet istiyoruz. Sanık maddi olarak güçlü diye elimizden birşey gelmiyor. Siz bu olayı duyurdunuz. Ne olur peşini bırakmayın. Kızın babası ağabeyim fakir bir insan. Avukatımız Halil İbrahim Bey elinden geleni yapıyor. Ama gücümüz yetmiyor. Devletinize sesleniyorum. Yeğenimiz tecavüze uğradı. Biz adalet istiyoruz. Sanık kayıp. Cezaevinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Akrabaları kıza gelip şikayetten vazgeçmesini istemiş..."

BABA VİDEO İLE İSYAN ETTİ

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş aracılığıyla sesini duyurmaya çalışan Baba ise şunları kaydetti: "Ben bu tecavüz olayını Engin Başçavuştan öğrendim. Öğrendikten sonra gidip şikayetçi oldum. Daha sonra sanığ tutuklayıp cezaevine koydular. Ben fakir olduğum, karşı taraf zengin olduğu için kendisini serbest bıraktırmış. Kızım şu anda koruma altında, sığınma evinde. Ben adalet istiyorum. Devletime sesleniyorum. Bir baba olarak mağdurum. Cezaevine konulunca biraz rahat etmiştim ama şu an dışarda geziyor. Kızıma tecavüz eden kişi dışarda. Bir baba olarak en ağır cezayı almasını istiyorum. Türkiye'ye sesleniyorum yerimde olsanız ne dersiniz?"