"Bu konuşmamdan ötürü beni alırlar" diyen yurttaş, Erdoğan'a seslendi!

25 Ocak 2021 Pazartesi, 13:43

Cumhuriyet TV mikrofonu aracılığıyla sesini duyurmak isteyen yurttaş, 1700 TL emekli maaşı aldığını bunun 1200 TL'sini kiraya verdiğini geriye kalan 500 TL ile de geçinmeye çalıştığını ifade etti. "500 TL ile gelsin Cumhurbaşkanı Erdoğan geçinebiliyorsa geçinsin" diyen yurttaş, "Ağlayacağım kendimi tutamıyorum, aç yatıyorum aç. Çocuğumuza bir oyuncak alamıyoruz biz böyle bir ülke değildik ne oldu bize, bu ülke neden yerin dibine girdi?" sözleriyle adeta isyan etti.

Kanser hastası yurttaş, konuşmasından ötürü kendinin polis tarafından alınabileceğini belirtse de "korkmuyorum" dedi.