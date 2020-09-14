Bu meyvenin fiyatı iki haftada 8’e katlandı

14 Eylül 2020 Pazartesi, 14:07

Yaz ayının bitmesiyle gözde meyvelerde eriğin fiyatı da yükselişe geçti. Yaz ayları boyunca en fazla 5 liraya satılan yeşil eriğin kilosu şu an 40 liraya satılıyor.

Boyutu büyük olduğu için yaklaşık 40-50 tanesi 1 kilo gelen eriğin tanesi neredeyse 1 lirayı buluyor. Yeşil ve siyah eriğin sezondan sonra özel olarak yetiştiği için fiyatlarının yüksek olduğu belirtiliyor.

BU ERİKLER ÖZEL OLARAK YETİŞTİRİYOR

Eskişehir’de eylül ayında özel yetiştirilen erikleri satan manav Emin Özkaya, “Erik dallarında şu an ne yeşil erik kaldı ne de siyah erik kaldı. Yapraklar bile dökmeye başladı. Normal erik sezonun bittikten sonra bu erikler çıkmaya başladı. Bu erikler özel olarak yetiştiriyor ve normal sezonun dışında yani eylül ayından sonra çıktığı için fiyatlar da pahalı oluyor. Ama Eskişehir’de özel olarak yetiştirilen bu erikler, pazar tezgâhlarına yeni geldi. Taze ve artık nadir bulunduğu için fiyatlar böyledir. Birkaç gün sonra bunun fiyatları daha da pahalı olacak. Çünkü bunun ömrü çok kısa yani 20-25 güne kadar oluyor. Bundan sonra bol şimdi çıktığı kadar bol çıkmayacağı için eylül sonunda tanesi 10 lira olacak. Çünkü geçen yıl öyle olmuştu. 3 tane ile patentleştirerek paketi 30 liraya satmıştık. Bu yıl da eylül sonu veya ekim başında fiyatlar daha da pahalıya dönecek” diye konuştu.

ALICISI BULUNUYOR



Özkaya, “Fiyatlar pahalı olsa da alıcısı eksik olmuyor. Çünkü yıl boyunca eriği sevenler oluyor. Ekşiyi sevenler oluyor. Yani özel ihtiyacı olanlar alıyorlar. Özellikle hamile olanlara daha çok alınıyorlar. Çünkü hamilelikte kadınlar ekşiyi çok tüketmek isterler. Onun için yıl boyunca tanesi bile 10 olsa, alıcısı bulunuyor” dedi.



