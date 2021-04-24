Bu tarifler tok tutuyor

24 Nisan 2021 Cumartesi, 16:00

Beslenme listenizde verdiğim bitki çaylarını ve sıvıları kullanarak gaz sorununuz aşabilirsiniz. Bunun yanında asitli içeceklerden kati suretle kaçınmalısınız.

Bağırsaklarım adeta durdu diyorsanız, siz de biliyorsunuz ki hacmini dolduracak kadar beslenmedik… Ama posalar, alındıktan sonra hacmen büyürler ve hiç kalorileri yoktur.

Şu durumda bol bol lifli gıda yiyin. Basit karbonhidratlar ise sizi o an şişiren ancak sonra daha çok aç hissetmenize neden olan besinlerdir. Tercihinizi kan şekerinizi dengeleyecek gıdalardan yana kullanın. Süt grubundan seçtiğiniz uygun porsiyonda bir besine, bol sebzeli bir yumurta ilave edebilir; 1 küçük dilim de esmer ekmek yiyebilirsiniz. Lütfen herşeyi birden yemekten kaçının.

CUMARTESİ

Sahur: İksiri için

Doyana kadar sebze yemeği (1 yemek kaşığı yağ ile hazırlanmış, kabak, fasulye, patlıcan, enginar olabilir) yanında da 100 gram yoğurt ve 1 dilim kepekli ekmek.

İftar: 1 büyük bardak su.

Doyana kadar mercimek çorbası

Yemekten hemen sonra türk kahvesi.

Yarım saat sonra yeşil çay.

Ara: Yarım litre su.

İftardan 2 saat sonra: Fırında sebze, domates ve yoğurt sosla…

Yemekten hemen sonra papatya çayı.

2 saat sonra: Kokteyl sorbe

PAZAR

Sahur: İksiri için

1 su bardağı haşlanmış mercimek+ 1 soğan + 2 çırpılmış yumurta

1 soğan 1 tatlı kaşığı yağda sotelenir. Haşlanmış mercimek eklenir ve üzerine yumurtalar ilave edilip baharatla tatlandırılarak altlı üstlü pişirilir. Yanında 1 su bardağı light ayran ( 3 yemek kaşığı yağsız yoğurttan yapılmış)

İftar: Orucunuzu, 1 büyük bardak su ile açı. Ardından soğuk çorba için.

Yemekten hemen sonra türk kahvesi.

Yarım saat sonra yeşil çay.

Ara: Yarım litre su.

İftardan 2 saat sonra: Taze barbunya pilaki. Domates + soğan ile havuç ilavesiz hazırlanır. Yanında bol yeşil salata ile.

Yemekten hemen sonra rezene çayı.

2 saat sonra: Karpuz smoothie.

PAZARTESİ

1 kibrit kutusu beyaz peynir, 1 haşlanmış yumurta, 3 yeşil zeytin ve bol domates, salatalık, biber ile 2 adet esmer ekmek.

İftar: 1 büyük bardak su. Dilediğiniz çorbadan 1 kase ya da yukarıda tariflenen çorbalardan doyana kadar.

Yemekten hemen sonra türk kahvesi,

Yarım saat sonra yeşil çay.

Ara: Yarım litre su.

İftardan 2 saat sonra: Tavuk göğüs ızgara + salata

Yemekten sonra tarçınlı karanfilli çay.

2 saat sonra: Dondurmalı şeftali tatlısı

SALI

Sahur: İksir için.

Kinoa kısırı

İftar: 1 büyük bardak su.

Yemekten hemen sonra Türk kahvesi.

Yarım saat sonra yeşil çay.

Ara: Yarım litre su.

İftardan 2 saat sonra: Yoğurtlu ve nohutlu semizotu salatası, 1 bağ ayıklanıp yıkanmış ve doğranmış semizotu

1 adet tatlı kırmızı biber, 1 su bardağı nohut, 1 kase light yoğurt içine 1 diş sarımsak+tuz+nane, malzemeler harmanır.

Yemekten hemen sonra rezene çayı.

2 saat sonra: 20 kiraz+ 1 çay bardağı kefir.

ÇARŞAMBA

Sahur: İksiri için.

1 kepekli lavaşın içine ince bir tabaka labne sürün, 2 hindi füme ve marul domates ve salatalık ilave edip dürüm haline getirin. Yanında 3 yeşil zeytinle yiyin.

İftar: Orucunuzu, 1 büyük bardak su ile açın.

Haşlama et çorbası:

2 adet kemikli az yağlı kuzu eti, 1 su bardağı kepekli pirinç, 8 su bardağı su ile pişirilir. Üzerine 2 kase taze maydanoz eklenerek içilmelidir. (Bol limon +pul biber ile)

Yemekten hemen sonra türk kahvesi.

Yarım saat sonra yeşil çay.

Ara: Yarım litre su.

İftardan 2 saat sonra: Akşamki çorba ile devam edin+ yanına lorlu + ananaslı salata ile

Yemekten sonra papatya çayı.

2 saat sonra: 2 disk dondurulmuş ananas+ 1 su bardağı kefir + 1 çay kaşığı tarçın + 1 çay kaşığı stevia ile blenderdan geçirin.

PERŞEMBE

Sahur: İksiri için.

Haşlanmış yumurta salatası (marul, dereotu, maydanoz ile dilediğiniz büyüklükte bir salata hazırlayıp yumurtaları ekleyiniz) salatanızın içine 2 çorba kaşığı doğranmış zeytin ekleyiniz. Yanında 1 dilim kepek ekmek

İftar: 1 büyük bardak su. Çorba.

Yemekten hemen sonra Türk kahvesi.

Yarım saat sonra yeşil çay.

İftardan 2 saat sonra: 100 gram yağsız kuşbaşı, domates ve biberle sotelenir bol yeşil salatayla yiyin.

Yemekten sonra mısır püsküllü form çayı.

2 saat sonra: 1 şeftali+ 1 sade probiyotik yoğurt+ 1 çay kaşığı tarçın ile karıştırılır.

CUMA

Sahur: İksiri için.

Fırında mücver

İftar: 1 büyük bardak su. Yoğurtlu kabak çorbası.

Yemekten hemen sonra türk kahvesi

Yarım saat sonra yeşil çay.

Ara: Yarım lt su.

İftardan 2 saat sonra: Biber ve kabak dolması + 200 gram yoğurt

Yemekten sonra rezene çayı.

2 saat sonra: Light puding (pişirirken içine tarçın ve kakule ilave ediniz) servis ederken üzerine 1 adet küçük dilimlenmiş şeftali ekleyebilirsiniz.

TARİFLER

SAHUR İKSİRİ

Hazırlanışı: 1 dilim elma, 1 dilim limon, 1 poşet yeşil çay, 1 kabuk tarçın, yarım litrelik bardağa konur. Yarıya kadar sıcak su eklenip 2 dakika demlenir. Geri kalan kısmı oda sıcaklığındaki su ile tamamlanır.

FIRINDA SEBZE

Diskler halinde doğranmış patlıcan, kabaklar ve bütün haldeki biberler 1 yk sıvı yağ ilavesi ve tuz + baharat karşımı eklendikten sonra fırına sürülür.

Ayrı bir kapta domates rendesi+ sarımsak+ 1 çimdik tuz ve karabiberle sos hazırlanır, kıvamlanana kadar pişer.

Bir kasede çırpılan 1 diş sarımsaklı yağsız yoğurt, fırınlanıp kaseye alınmış sebze üzerinde gezdirilir.

En üste de domates sos eklenir

KOKTEYL SORBE

Öğlenden 1 ananas, 1 kabuğu soyulmuş ve çekirdeği çıkartılmış şeftali, 1 avuç taze naneyi buzluğa bir poşet içinde koyun. Tatlı zamanınızda dondurulmuş meyveleri çıkarın 1-2 damla limon suyu ve 1 çay kaşığı toz stevia ile blenderdan geçiriniz. İşte kokteyl sorbeniz hazır.

SOĞUK ÇORBA

4 kaşık yoğurt ve 1 çay bardağı suyu birlikte çırpın. 1 su bardağı haşlanmış nohut, 1 kahve fincanı haşlanmış, karabuğday, 1 salatalık rendesi ve taze nane ilave edip pul biber ve bir fiske tuzla tatlandırın.

Karpuz smoothie

Çekirdekleri çıkartılmış 1 ay dilimi karpuz, 1 çay bardağı demlenip soğutulmuş yeşil çay+ 1 limon suyu ile blenderdan geçirin) nane yaprakları da ekleyebilirsiniz.

Dondurmalı şeftali tatlısı

1 şeftali ortadan ikiye ayrılır ve çekirdeği çıkartılır. Bir çay tabağında ise 3 damla limon suyu+ 1 çay kaşığı stevia ile karışım hazırlanır. Yarım şeftali arkalı önlü olarak karışıma bulanır ve ister ızgarada ister tavada pembeleşinceye kadar ızgara edilir.

Pişen şeftalinin göbeklerine birer top light dondurma ya da soğutulmuş probiyotik yoğurt konur.

Kinoa kısırı

1 su bardağı haşlanmış kinoa, 1 ince kıyım domates, salatalık, birkaç yaprak çok ince kıyım marul, biber ve 1 dal taze soğan, 1 çay kaşığı biber salçası + 1 tatlı kaşığı domates salçası, nar ekşisi, limon, kimyon, tuz ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı kısır kıvamına gelinceye kadar harmanlanır. Marul yapraklarına sarılarak yenilir.

Semizotu çorbası

1 bağ semizotu, 2 kase domates rendesi, 1 su bardağı su, limon, karabiber, 1 kahve fincanı kinoa ile pişirilir ve blenderdan geçirilip limon ve pul biberle tüketilir. Semizotu çorbanız afiyet olsun.

Fırında mücver

3 kabak rendesi, 1 bağ ince kıyım dereotu, 1 bağ ince kıyım maydanoz, 2 yumurta 1 çorba kaşığı tam tahıllı un (ya da yulaf kepeği) 1 adet kabartma tozu, 2 yemek kaşığı lor ile harmanlanıp üzerine çörek otu eklenir yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisinde fırına sürülür. Yanında 1 kâse yağsız yoğurtla tüketilir.

Yoğurtlu kabak çorbası

yoğurtlu kabak çorbası için.

1 kahve fincanı karabuğday ya da kepekli pirinç, 1 derisiz tavuk baget, 2 kabak rendesi, 8 su bardağı su ve bir çimdik tuz ile haşlanır.

Terbiyesi: 3 yemek kaşığı dolusu yağsız yoğurt, 1 yumurta, 1 çorba kaşığı yulaf kepeği pürüzsüzleşene kadar çırpılır. Pirinç/ karabuğday ve tavuk piştiğinde tavuk dışarı alınıp kemiklerinden ayrılarak didiklenir. Terbiyeyle birlikte çorbaya eklenir.

Biber ve kabak dolması

Harç: 100 gram yağsız kıyma, 1 çay bardağı karabuğday, domates, maydanoz, soğan rendesi, kuru nane, baharatlar, tuz ve 1 çay kaşığı salça ile 1 diş sıkılmış sarımsak. Hazırlanan harç, oyulmuş sebzelere doldurulur ve yeteri kadar su ile pişirilir.

Domates çorbası

4 domates rendesi + 4 su bardağı su, 1 sivri biber, ince doğranmış, 3 yemek kaşığı haşlanmış kepekli pirinç, 100 gr didiklenmiş tavuk, maydanoz, yarım limon

6-7 karabiber. Tüm malzemeleri kaynatın. Öneri: Tavuk etlerini bir köşeye ayırıp didikleyiniz, geri kalan çorba malzemesini blenderdan geçirip tavuk tanelerini ilave edin.