Bu yılki 1 Mayıs kutlamalarında uluslararası alandaki temel slogan belli oldu
Salgın nedeniyle bu yılki 1 Mayıs kutlamaları da ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden yapılacak. Kutlamalarda emekçilerin yaşadıkları ücret ve hak kayıplarının yanı sıra “herkese aşı” vurgusu da öne çıkacak.
1 Mayıs kutlamaları geçen yıl salgın nedeniyle büyük oranda sosyal medya üzerinden gerçekleştirilmişti. Salgın sürdüğü ve kısıtlamalar olduğu için bu yılki kutlamalar da yine ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden yapılacak. Ancak sendikalar, Kazancı Yokuşu ile Taksim Meydanı’nda anma töreni yapacak. Türk-İş yönetimi, 1 Mayıs Cumartesi günü 1 Mayıs 1977’deki kutlamalar sırasında yaşamını yitirenler için Kazancı Yokuşu’nda anma töreni düzenleyecek. Taksim Anıtı’na çelenk bırakacak. 1 Mayıs bildirisi de burada okunacak. Sonrasında ise kutlamalar salgın nedeniyle ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden devam edecek. Evlerde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yine balkonlarda kutlamalar yapılacak.
İNTERNETTEN KUTLAMA
DİSK de kutlamalar için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kazancı Yokuşu’nda anma töreni olacak. İşyerlerinde kutlamalar yapılacak. Ayrıca açık alanda da bir program yapılması planlanıyor. Ancak bunun nasıl olacağı salgının gidişi de dikkate alınarak netleştirilecek. Bunun dışında Türkiye’deki sendikaların da üyesi olduğu Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 1 Mayıs günü “Yeni Bir Toplumsal Sözleşme ve Herkese Aşı” sloganıyla internet üzerinden kutlama yapacak. Kutlamalarda “Herkese Aşı, Hayatları Kurtar, İstihdamı Koru” vurgusu olacak.
Ayrıca ITUC uluslararası alanda “Evrensel Aşı Hakkı Kampanyası” da başlatmıştı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bu kampanyanın imzacıları arasında yer alıyor. Kampanya çerçevesinde aşılama ve aşı çalışmaları için daha fazla bütçe ayrılması, herkesin ücretsiz olarak aşıya erişimi talep ediliyor. 1 Mayıs’ta bu talepler vurgulanacak. Ücretsiz izin uygulamasının yarattığı sorunlar, işten atma yasağı olmasına karşın işçilerin “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” Kod 29 gerekçesiyle işten atılması, sendikalaşmanın önündeki engeller de 1 Mayıs’ta dile getirilecek.
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