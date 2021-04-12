Gebze Sendikalar Birliği bu yılki 1 Mayıs'ı 30 Nisan'da kutlayacak

12 Nisan 2021 Pazartesi, 11:27

Türkiye’de 1989 bahar eylemleri ile birlikte kurulan sendika birlikleri arasında yer edinen, o tarihte kurulup bugüne kadar varlığını koruyan tek sendikal birlik olan Gebze Sendikalar Birliği, yaklaşan 1 Mayıs'la ilgili olarak tutumunu ortaya koydu.

Gebze Sendikalar Birliği bileşenlerinin 1 Mayıs’ı tek gündem konusu ettiği toplantısı Petrol-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı ve Gebze Sendikalar Birliği sözcüsü Eyüp Akdemir’in ev sahipliğinde, Petrol-İş Gebze’de gerçekleşti.

Toplantıda, bu yıl 1 Mayıs’ın cumartesi gününe denk gelmesi ve pandemi sebebiyle hafta sonu günlerinin yasaklı olmasından ötürü, kutlama için yasal başvurunun da 30 Nisan için yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca ay sonuna kadar bildiri ve el afişleriyle gerek işyerleri gerekse merkezi yerlerde duyurular yapılacak.

Toplantıya memur sendikalarından Eğitim-Sen Gebze Şube Başkanı Eylem Bahadır ve Eğitim-İş Sendikası Kocaeli 2 No’lu Şube Başkanı Bülent Metin ile birlikte işçi sendikalarından Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 2 No’lu Şube Başkanı Necmettin Aydın ve 1 No’lu Şube Sekreteri Fehmi Elmacı, Çelik-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Şerafettin Koç ve Tüm Emekli-Sen Gebze Şube Başkanı Cemil Yüksek katıldı.

GSB’nin diğer bileşenleri şöyle:

Kristal-İş, Tez Koop-İş, Tek Gıda-İş, Gıda-İş, Tümtis, Lastik-İş, Nakliyat-İş, Tes-İş, DGD-SEN, Türk Eğitim-Sen, Hizmet-İş.











