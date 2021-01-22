Buca Belediyesi'nde en düşük maaş 5 bin TL oldu
Yurt genelinde belediyelerin yaptığı açıklamalara göre rekor maaş artışı İzmir'in Buca ilçesinden geldi.
Buca Belediyesi'nde, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile yapılan toplu sözleşme sonrası en düşük maaş 5 bin TL'ye çıkartılınca işçiler, blediye önüne davul- zurna getirdi. Buca Belediye Başkanı CHP'li Erhan Kılıç işçilerle birlikte halay çekti.
Yüzde 70 oranında rekor bir zamma imza atan Başkan Kılıç, "Bu maaşları ödeyebilecek kudrete sahibiz. Daha fazlasını da öderiz inşallah. Gelecekte çok daha iyi toplu sözleşmeler yapacağımıza inanıyorum. Ama bugün elimizden bu geldi. Yoksulluk sınırının 7 bin liraları bulduğu koşullarda aslında bu ücretler bile makul değil. Ama bizim de gelirlerimiz belli" dedi.
"ASLINDA BU ÜCRETLER DE YETERLİ DEĞİL"
Toplu sözleşme sürecinde gösterdikleri iyi niyetli tavır ve işlerini aksatmamaları nedeniyle de belediye işçilerine teşekkür eden Başkan Kılıç, "Bu ücretler ananızın ak sütü gibi helal olsun. Bu ücretlerin de halen yeterli olduğunu düşünmüyorum bu yaşam koşullarında. Yoksulluk sınırının 7 bin liraları bulduğu bir koşulda, bu ücretler de aslında halen makul değil. Ama tabii ki bizim de gelirlerimiz belli. Sizlerden artık şunu istiyorum; işinize sımsıkı sarılın, parklarımız, sokaklarımız pırıl pırıl olsun. Bizler de bu halkın karşısına alnımız ak çıkalım" diye konuştu.
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