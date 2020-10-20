Buca'da belediye arazileri tarıma açıldı, toplanan ürünler vatandaşa dağıtıldı

20 Ekim 2020 Salı, 10:52

Buca Belediyesi, tarımsal üretime açtığı arazilerden topladığı ürünlerle yurttaşlara destek oldu. Domates, biber ve patlıcan dolu paketler bugüne kadar bin 458 ailenin sofrasına girerken tarladan yaklaşık 18 ton verim elde edildi.

Pandemi döneminde gıda güvenliğini sağlamak için başlatılan "Buca'nın Fideleri" projesi kapsamında ilk adım nisan ayında Kaynaklar Söğütlük mevkiindeki 16 dönümlük araziye 38 bin adet domates, biber ve patlıcan fidesi dikimiyle atılmıştı.

Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, hasat edilen ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne teslim etti. Her biri 4'er kiloluk paketlere konulan domates, biber ve patlıcanlar özenle hazırlanarak ihtiyaç sahibi aileler başta olmak üzere vatandaşların evlerine ulaştırıldı.

Çalışmanın başladığı günden bugüne kadar toplamda bin 458 hanenin mutfağında Buca'nın topraklarından çıkan ürünler yer aldı.

Öte yandan hazırlanan erzakların bir bölümü de huzurevi, kadın sığınma evi, kız yetiştirme yurdu gibi yerlere de verildi.