Buca'da Nazım Hikmet’in unutulmaz dizeleri evlerde yankılandı
Türk edebiyatının ölümsüz ismi Nazım Hikmet, aramızdan ayrılışının 57’inci yılında Buca’da anıldı. Sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan anma programında şair Vedat Araz ve sanatçı Hüseyin Kurtulmaz şarkı ve şiirlerle büyük ustayı andı.
Yazdığı şiirlerle sadece Türkiye’nin değil, dünyanın önemli şairlerinden birisi olan büyük usta Nazım Hikmet Ran, Buca’da unutulmadı.
3 Haziran 1963 tarihinde Moskova’da hayata gözlerini yuman Nazım Hikmet için Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde (BBKSM) online anma programı düzenlendi. Etkinlik, koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç ve Buca Belediyesi'nin Facebook hesaplarından canlı olarak yayınlandı.
ŞİİRLERİ EVLERDE YANKILANDI
Bucalıların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, şair ve yazar Vedat Araz, Nazım Hikmet’in aşka, yaşama ve devrime dair en sevilen şiirlerini okudu. Araz’ın şiirlerine sanatçı Hüseyin Kurtulmaz şarkıları, Cenk Arslanbuğa ise bağlamasıyla eşlik etti. Bucalılar, sosyal medya üzerinden Nazım Hikmet’in eserlerine eşlik ederek duygulu anlar yaşadı.
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