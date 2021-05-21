Bucalı gençler İtalya'dan bilim ve sanat ödülü ile döndü
Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, İtalya’da düzenlenen iki farklı dev organizasyondan ödüllerle döndüler.
İzmir'de Buca Belediyesi tarafından gençlere verdiği akademik eğitimle Türkiye’ye örnek olan Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, ödülleri toplamaya devam ediyor. Kurulduğu günden beri dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen bilim ve sanat yarışmalarında Buca ve Türkiye’yi temsil eden öğrenciler bu seferde İtalya’da başarı elde etti.
İKİ KATEGORİDE ÜÇ ÖDÜL
İtalya Bilim ve Teknik Kurumları Federasyonu (FAST – Federation of Scientific and Technical Associations) tarafından bu yıl çevrimiçi düzenlenen “I giovani e le scienze” Uluslararası Bilim Projeleri Yarışması'nda merkez öğrencileri canlı yayında sunum yaparak projelerini tüm dünyaya tanıttı. Yarışmada Asil Söylev ve Miraç İrtegün fizik ve gıda güvenliği kategorisinde altın madalya, Kübra Eylül Baysak ve Bilal Esmer, malzeme bilimi-inşaat mühendisliği kategorisinde gümüş madalya ve Malzeme Bilimi Eğitimi Derneği Jüri Özel Ödülü kazandı.
PİYANODA DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ
Bilim projelerinde göz dolduran merkez öğrencileri sanat çalışmalarıyla da göz doldurdu. Her yıl İtalya da düzenlenen Uluslararası Orbetello Piyano Yarışması’na katılım sağlandı. Pandemiden dolayı çevrim içi olarak gerçekleştirilen yarışmada 104 öğrenci arasından 11 yaş kategorisinde Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Uygar Kantarcıoğlu’yu dünya üçüncülüğüne layık görüldü.
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