Buğra Kavuncu hakkında başlatılan soruşturmada yeni gelişme
FETÖ soruşturması başlatılan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında savcılıktan karar çıktı. Savcılık, Kavuncu hakkında, "FETÖ üyesi olduğuna dair somut delil yok" dedi.
FETÖ'den soruşturma başlatılan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Kararı Twitter hesabından duyuran Kavuncu, "Hukuki süreç neticesinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi!" ifadelerini kullandı.
Kavuncu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Aylardır mesnetsiz iftiralar ve oluşturulmaya çalışılan algılarla; beni, ailemi, birlikte mücadele ettiğim arkadaşlarımı yıpratmaya çalışanlara en güzel cevabı neticelendirdiği soruşturmayla Türk yargısı verdi. Hukuki süreç neticesinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi!
Mücadelemiz, sonuna kadar devam edecek. İftiralar, çamurlar, yalanlar bizi çıktığımız yoldan asla döndüremeyecek! Bu karar, Partimiz kurulduğu günden beri oluşturulmaya çalışılan algının, çamur ve iftira olduğunun da kanıtıdır!
İftiraların atıldığı ilk günden beri bana olan güvenini her aşamada gösteren, desteğini esirgemeyen Sayın Genel Başkanımıza, İl Başkanlarımıza, İstanbul İl ve İlçe Teşkilatlarımıza, kıymetli avukatlarıma ve desteğini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."
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