Buğra Kavuncu’dan 'Ümit Özdağ' kararına ilişkin açıklama
İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracıyla ilgili Disiplin Kurulu kararını iptal etmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracıyla ilgili Disiplin Kurulu kararını iptal etti.
İYİ Parti merkez yönetimi karar karşısında sessizliğini korurken, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu değerlendirmede bulundu.
‘TÜRK YARGISININ HIZINA HAYRAN OLDUK’
Sputnik’ten Serkan Demirtaş’ın haberine göre; mahkemenin kararını eleştiren Buğra Kavuncu, partinin yetkili kurumlarının konuyu görüşeceklerini belirterek şunları söyledi:
“Mahkeme zaten usulden bozdu, esastan değil. Benim hakkında açtığım hakaret ve iftira davam devam ediyor. Ben sadece şunu söylüyorum Türk yargısının bu konudaki hızına hayran olduk. Keşke birçok konuda da aynı şekilde hızlı karar verseler.”
NE OLMUŞTU?
İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddialarının ardından Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra parti teşkilatı, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunu belirttikleri dilekçeleri Genel Merkez'e ileterek partiden ihracını istemişti.
Genel Başkan Meral Akşener ise teşkilattan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti.
Bu gelişmenin ardından Özdağ'a ilişkin dosyayı görüşen Kurul, Özdağ'dan iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunma talep etmişti.
Özdağ'ın savunmasını vermesinin ardından Kurul, oy birliğiyle ihracına karar vermişti.
Disiplin Kurulunun 16 Kasım 2020'de aldığı kararla parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilen Özdağ, bu kararın iptali için dava açmıştı.
Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 13 Ocak Çarşamba günü İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracıyla ilgili Disiplin Kurulu kararını iptal etti.
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