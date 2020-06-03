Bugün günlerden Cumhuriyet Kitap!

03 Haziran 2020 Çarşamba, 15:11

“Bu sayımızda az yazan ama her yazdığı romanı geniş ilgi gören Murat Uyurkulak, yeni romanı Delibo ile kapağımızda. İlk romanı Tol, 2002’de yayımlandığında o denli ilgi görmüştü ki, daha romanı okuyamadan Mahir Günşıray’ın sahnelediği oyununda dağ başlarının çağıldayan suları gibi akan coşkulu anlatım dili kulaklarımda yer etmişti.

Yenik ama yenilgiyi kabullenmeyen, tarihsel iyimserliği olan bir roman dili kurmuştu Murat Uyurkulak. Her cümlesi bize bir edebiyat eserinin her şeyden önce bir dil ve içerik sanatı olduğunu anlatıyordu. Sonraki eserlerinde de büyü bozulmadı, başarı çizgisini sürdürdü.

Yeni romanı üstüne yaptığımız konuşmada romancının, kendini anlatmada da ne denli içten davranabildiğini göreceksiniz. Delibo’nun, yayın dünyamızın korona sonrası beklediği canlanmaya da başlangıç olmasını diliyoruz.

Kitabevlerinin iki ayı aşkın süredir kapalı olması, okur kitap buluşmasında ne denli önemli işlevleri olduğunu bir kez daha gösterdi hepimize.

Kitabı elinize alabildiğiniz, sayfalarını karıştırabildiğiniz, merak ettiğiniz şeyleri çevrenizdekilere sorabildiğiniz, insan insana ilişkilerin olduğu ortamlar kitabevleri. Bu özelliklerinin başka biçimlerde doldurulabilmesi olanaksız. Bu yüzden, bu benzersiz kültür kurumlarını kendi hallerine bırakmayalım. Orada bizleri bekleyen insan ilişkilerinden kendimizi yoksun kılmayalım.” Turgay Fişekçi

Turgay Fişekçi, her kitabıyla büyük ilgi gören, roman diline getirdiği yenilikler, çarpıcı, özgün anlatım biçimiyle anılan yazarlardan Murat Uyurkulak ile yeni romanı Delibo üstüne konuştu.

Cevat Çapan, Şiir Atlası köşesinde bu hafta 20. yüzyılın en önemli romancılarından D. H. Lawrence’ın şiirlerinden bir seçkiyle karşılıyor okurları.

Oğuz Demiralp, Piano Adam başlıklı yazısında ‘Müzisyen olmasaydım yazar olurdum’, diyen ve kitaplaştırılan birçok yazı da yayımlamış efsane piyanist Glenn Gould’u ve Gould’a ilişkin yayınlar çevresinde yazın müzik ilişkisini irdeledi.

Tahir Abacı, Kitaplı Kahvehane köşesinde, şiirlerde bazen dönem etkisinden, bazen acelecilikten, bazen hamasi duygulardan, bazen çocuksu bakıştan, bazen takıntılı bağlanmalardan ötürü oluştuğunu imlediği “hava boşlukları”nı irdeledi.

Gamze Akdemir; Ernest Hemingway üzerine doktora yapan, Hemingway Society üyesi Belma Ötüş Baskett ile Nobel ve Pulitzer ödüllü usta Hemingway'i çok yönlü incelediği Sonsuza Dek Hemingway adlı çalışmasını konuştu.

Deniz Yılmaz; Birinci Dünya Savaşı’nda, Kafkas Cephesi’nde üsteğmen rütbesiyle görev yaparken 1916’da Ruslara esir düşen Hüseyin Hamit’in Bir Osmanlı Subayının Esaret Günlükleri’ni inceledi.

Likya Bademci; 10 yılın ardından raflardaki yerini alan, İnsan ve doğa durumu, toplumsal sözleşme, etik ve toplum gibi pek çok felsefi temelli soruyu kurcalayan, Suzanne Collins’in ünlü Açlık Oyunları’nın dördüncü kitabı Kuşların ve Yılanların Şarkısı’nı yazdı. Mustafa Günay; Fatma ve Koray Tütüncü’nün kaleme aldıkları Trajik Hissiyat Ütopik Siyaset - Jean-Jacques Rousseau’nun Edebi ve Siyasi Tahayyülü’nü inceledi.

Aytekin Karaçoban, Dünyadan adlı köşemizde, dijital kitap çağını ve koronavirüsün yayıncılığa etkilerini Fransa örneğinden yola çıkarak değerlendirdi.

Çocuk sayfamızda bu hafta Simlâ Sunay; Spastik kuadripleji (beyin felci) hastası bir kız çocuğunun zihin, beden ve sosyal çevre zindanlarından çıkışlarının ve çıkamayışlarının, olumluyu ve olumsuzu ayırmadan umutla anlatan bir yapıtı, Sharon M. Draper’ın İçimdeki Müzik adlı romanını merceğe aldı.

Çocuk edebiyatından seçkin örneklerin değerlendirildiği Kitapçı bölümümüzün bu hafta iki konuğu var: İçimdeki Buhranlar ile Gökçe Yavaş Önal ve Balığım Burnumu Öptü ile Nalan Alaca.

Servan Altıkanat, Amerikalı şair ve yazar Sylvia Plath’ın (Smith College) öğrencilik yıllarında yazdığı, bir tren yolculuğu üzerine kurulu ‘Mary Ventura ve Dokuzuncu Krallık’ı değerlendirdi.

Hasan Akarsu; Nilgün Öneş’in, küçük yaşta annesini yitiren bir kız çocuğunun buna inanamayarak, annesini her gün bekleyişini ve aile içi ilişkileri etkileyici bir dille yansıttığı romanı Ağlamak Yok!’yı yazdı.

Bulmaca köşemizde İlker Mumcuoğlu okurları keyifli ve öğretici yeni bir mücadeleye davet ediyor.

Vitrindekiler köşemizde farklı türlerde nitelikli kitaplardan oluşan bir seçki daha sizleri bekliyor.

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