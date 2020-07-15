BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 14:43

Kitap Dergi, 1587’inci sayısıyla BUGÜN, gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte...

Bu sayımızda çağdaş şiirimizin en özgün kişiliklerinden Cemal Süreya yeni yayımlanan çeviri şiirler kitabıyla kapağımızda. Çeviri şiirleri yol açtı da, onun şiir sanatımıza katkılarını bir kez daha anma fırsatı bulduk. Cemal Süreya yalnız şiirleriyle değil, Ahmed Arif, Cahit Külebi, Ceyhun Atuf Kansu, Dağlarca gibi nice önemli ozanımız üstüne yazdığı inceleme yazılarıyla da şiir dünyamıza ışık oldu.

Nedret Tanyolaç Kılıçeri, Alman bilim insanı Erich Auerbach’ın ülkemizde çalıştığı yıllarda yazdığı ve çağdaş edebiyat incelemelerinin temel metinlerinden biri sayılan Mimesis’in dilimizde yayımlanmasıyla kavuştuğumuz değerin önemini anlatıyor.

Tahir Abacı yazın çevrelerinde dile getirilen bir tartışma konusunu, Marcel Proust ile Ahmet Hamdi Tanpınar arasındaki yazınsal ilişkiyi tartışıyor.

Altan Öymen, Mehmet Kabasakal’ın yeni kitabı, Türkiye’nin Demokrasi Sınavı’nı güncel siyasal göndermeleriyle inceliyor.

Son yıllarda bütün dünyada ilgi gören İspanyol romancı Javier Marias’ın, sevenlerini mutlu edecek yeni bir kitabı daha yayımlandı. Kitabı Korkut Akın değerlendirdi.

Walter Benjamin’in “Sıkıntı büyük eylemlerin eşiğidir” sözünden yola çıkan incelemelerden oluşan Sıkıntı Var adlı kitabı Murat Çelik tanıttı.

Ünlü korku kitapları yazarı Stephen King de yazarlık serüvenini kaleme aldı.

Kitabı Ecem Kodak tanıttı.

Çocuk sayfamızda bu hafta Hafize Çınar Güner Kalpten Bağlı kitabı çevresinde çocuk ebeveyn ilişkilerine değiniyor.

İyi okumalar.

Turgay Fişekçi