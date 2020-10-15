BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!

15 Ekim 2020 Perşembe, 00:59





1600. SAYIYLA MERHABA





- Cumhuriyet Kitap Dergi’mizin 1600’üncü sayısıyla BUGÜN, kitapseverlerin karşısındayız. Bu özel sayımızın kapağında; İtalyan, Napolili ve kadın bir yazar olduğu dışında pek de bir bilgi sahibi olmadığımız, yapıtlarını müstear isimle kaleme alan ve bu gizliliği küresel ününe karşın hala devam ettiren Elena Ferrante yer alıyor. Napoli’nin bir kenar mahallesinde iki kız çocuğunun genç kızlıktan kadınlığa adım atışlarını, okuma aşklarını, eril dünyada ayakta kalma çabalarını, ev içi şiddeti, mutsuz kadınları öykülerine konu ettiği ‘Napoli Romanları’yla sayısız okurun saygısını kazanan Ferrante, son romanı Yetişkinlerin Yalan Hayatı’nda da, okuru Napoli’nin kıvrak, sokak, dil ve bağlarına, ‘kendine saadet yaratmayı beceremeyen annelere’, baba-kız ilişkilerine, cinselliğin keşfine, kırılgan dostluklara taşıyor.

Elçin Poyrazlar, Elena Ferrante’nin yapıtlarını ve yeni romanını inceledi.

- Bu hafta üçüncü sayfamızda; sanatsal yapıtlara denemenin yaratıcı anlatımını egemen kılarak yaklaşılması gerektiğini imlediği, “Bir rüyanın düşündürdükleri” başlıklı yazısıyla yazarımız Adnan Binyazar yer alıyor.

- Yazarlarımız M. Sadık Aslankara, “Kıran toplumunda çoban ışığı; tiyatro”; Onur Bilge Kula, “‘Faust’, nasıl okunabilir?”, Feridun Andaç, “Güney Dal anlatısının gerçekliği”, Özdemir İnce de, “Çeviri sanatı, Pablo Neruda, Evrensel Şarkı” başlıklı yazılarıyla sizlerle buluşuyor.

- Gamze Akdemir, Atilla Dorsay ile yeni incelemesi Dünyaya Açılan Sinemamız ve Yeni Bir Kuşak - Türk Sineması (2010-2020) üzerine konuştu.

- Ilgaz Gökırmaklı, Nilüfer Açıkalın’ın yeni öykü kitabı Dimdik Ayakta ve Her An Tetikte’yi inceledi.

- Hakan Yılmaz, Şükran Kuyucak Esen’in editörlüğünde hazırlanan Yılmaz Güney Sineması ve Çukurova Gerçeğinin Estetiği isimli incelemeyi değerlendirdi.

- Günnur Aksakal Baykan, Nathalie Le Gendre’nin zaman ve bellek kavramlarıyla düelloya tutuştuğu distopik yapıtı Kutu’yu tanıttı.

Kitap Dergi, 1600’üncü sayısıyla BUGÜN, gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte...





İyi okumalar...

Editörden