Bugünün Kuvayi Milliyecisi Aydoğan’ı kaybettik… Kemalist Devrim’in aydını Metin Aydoğan yaşamını yitirdi

16 Haziran 2020 Salı, 17:03

“Olaylar ve Görüşler” sayfamızın yazarlarından, Kemalist Devrimi Türk halkına anlatmaya ve uygulayıcısı olmaya yaşamını adayan aydın, yazar Metin Aydoğan, geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle dün aramızdan ayrıldı. Afyon’da doğup, İzmir’de yaşayan 75 yaşındaki yazar, üniversite öğrenimini ise Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Mimarlık Fakültesi’nde tamamlamıştı.

Üniversite yıllarından itibaren demokratik kitle örgütlerinin her kademesinde yer alan Aydoğan, mimarlığın yanı sıra araştırmacılığa ve yazarlığa yöneldi. Yaşamının uzun yıllarını araştırmacılığa adayan yazar; Türk uygarlıkları, Kurtuluş Savaşı yılları, Kuvayi Milliye, Kemalist Devrim, Türkiye Cumhuriyeti devleti tarihi, Atatürk’ün biyografisi, küreselleşme, ulusal bunalımlar ve ekonomi modelleri üzerine yüzlerce makale, onlarca kitap yazdı, panel ve konferanslara katıldı. Aydoğan, yayınevlerinden telif ücreti talep etmiyor, telif karşılığı olarak aldığı kitapları, maddi yetersizlikler nedeniyle kitaplarını edinemeyen veya ulaşamayan okurlarına ücretsiz olarak gönderiyordu. Okurları için, her kitabının önsözüne buna ilişkin bir “zorunlu açıklama” yazıyordu.

TÜRKİYE’NİN YAKIN TARİHİNİ YAZMIŞTI

Aydoğan, otuzdan fazla baskı yapan “Türkiye Üzerine Notlar, 1923-2015” kitabında, Türkiye’nin yakın tarihini yalın ve anlaşılır biçimde, belgelerle anlatmıştı. Atatürk’ü anlattığı “Ülkeye Adanmış Bir Yaşam” biyografi serisinde Türk ulusunun emperyalizme açtığı savaşı, Kurtuluş Savaşı’nı, Türk Devrimi’nin aydınlanmacı yanını ve yeni Türk devletinin kuruluş öyküsünü anlatan Aydoğan, geçen yıllarda yayımladığı “Ben ve Ülkem” kitabında, kendi yaşamını ve örgütlü mücadelesini yazmıştı. Aydoğan, önceki gün yazdığı son yazısı olan “15 Mayıs 1919 İzmir” yazısını, araştırma yazılarının tümünü yayımladığı “Kuramsal Aktarım” internet sitesinde yayımlamış, Yunan askerlerinin İzmir’i işgalini detaylarıyla anlatmıştı. Aydoğan’ın, Nasıl Bir Parti Nasıl Bir Mücadele, Bitmeyen Oyun-Türkiye'yi Bekleyen Tehlikeler, Yeni Dünya Düzeni Kemalizm ve Türkiye, Avrupa Birliği'nin Neresindeyiz?, Ekonomik Bunalımdan Ulusal Bunalıma, Antik Çağdan Küreselleşmeye Yönetim Gelenekleri ve Türkler, Küreselleşme ve Siyasi Partiler, Doğu ve Batı Uygarlıkları, Türk Uygarlığı kitapları da farklı yayınevlerinden onlarca baskı yaptı.

‘ÜRETKEN BİR ANTİEMPERYALİST’

Aydoğan’ın yaşamını yitirdiği öğrenen yazarlar; öğrencileri, dostları ve okurları onu “sürekli ve üretken bir eylemlilik içinde olan bir antiemperyalistti” diye anarken, “Türk ulusu çok büyük bir aydınını kaybetti” mesajları yayımladı. Gazetemiz yazarı Doç. Dr. Barış Doster ise, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada

“Metin Aydoğan, Kemalist, Cumhuriyetçi, ulusalcı dünya görüşünün çok yetkin, çok üretken, çok başarılı, aydın ve araştırmacılarındandı” dedi. Aydoğan’ın “örgütlü topluma” inanan bir aydın olduğuna dikkat çeken Doster, “Kitaplarından elde edebileceği geliri para olarak almaz, yayınevlerinden kitap olarak alırdı. Telifi karşılığında aldığı bu kitapları da kitap alacak gücü olmayan okurlara, gençlere, posta bedelini de kendisi ödeyerek ulaştırırdı. Bu şekilde on binlerce gence kitap ulaştırmıştır” ifadelerini kullandı.

‘ANADOLU HALKININ NABZINI TUTARDI’

Aydoğan’ın el vermeyi ve yardımcı olmayı çok seven bir cumhuriyetçi olduğunu belirten Doster, şu değerlendirmelerde bulundu:

“İdeolojik berraklığının yanında, bu yönüyle de ustamız, ağabeyimiz, meslek büyüğümüzdü. Kitaplarının ulaştığı satış rakamı da Metin Aydoğan’ın Anadolu halkının, Atatürkçülerin nabzını ne kadar iyi tuttuğunu ve toplumsal karşılığının olduğunu ortaya koymaktadır. Bütün Cumhuriyetçilerin, Kuvayi Milliyecilerin başı sağ olsun.”