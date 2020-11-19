Berat Albayrak'ın istifasında etkisi olduğu iddia edilen Bülent Arınç'tan ilk açıklama
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Arınç, ''Albayrak’ın görevini bırakmasına dahil olmadım'' ifadelerini kullandı.
Bülent Arınç, Habertürk’te katıldığı programda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili konuştu.
Bülent Arınç, istifa meselesinde dahli olduğuna dair haberleri yalanlayarak “İki iddia da külliyen yalandır. Birincisi Albayrak’ın görevini bırakmasına dahil olmadım. ‘Gitmezse 30-40 AK Parti milletvekili ayrılır' demedim. İkincisi Yüksek İstişare Kurulu’nda isim zikretmedik” dedi.
NE OLMUŞTU?
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, "Ekonomide sıkıntı yok, bu psikolojik" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a "Ekonomide sıkıntılar mutlaka var. Hatta bakanımız ekonomide sıkıntı yok, bu psikolojik dediği zaman hem kendisine itiraz ettim" ifadelerini kullanmıştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası Arınç'ın yaptığı açıklamaların hemen ardından gelmesi dikkat çekmişti.
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