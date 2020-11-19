Cumhur İttifakı'nda Selahattin Demirtaş çatlağı: Bülent Arınç'a çok sert ifadeler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş hakkındaki açıklamalarını hedef alarak sert ifadeler kullandı.
Çicek sosyal medya hesabından, "Bülent Arınç, PKK'lı Selahattin Demirtaş ve PKK'lı Ayhan Bilgen'in kitaplarının tanıtımından komisyon mu alıyorsun?" dedi.
Paylaşımlarına devam eden Çicek şunları söyledi:
"Hendek-Çukur olaylarında 793 şehidin , Kobani olaylarında 53 kişinin azmettirici katili olan terörist Demirtaş’ın tahliyesini istemek şerefsizlik ve haysiyetsizliktir. Fethullah Gülen’in dizinin dibinde büyüyenler ve CHP’nin PKK kanadı son günlerde bu propagandaya başladı ! Hendek- Çukur olaylarında “Hendek kazanların alnından öpüyorum”, “Şanlı direniş gösteriyorlar” diyerek teröristlere şehit ettirdiği 793 şehidin anasının, babasının, eşinin, geride kalan yetimlerinin hayat hikayesini okudun mu hiç?
Etkilendiğin teröristin Allah belasını versin.. Bülent Arınç, PKK'lı Selahattin Demirtaş ve PKK'lı Ayhan Bilgen'in kitaplarının tanıtımından komisyon mu alıyorsun?"
NE OLMUŞTU?
Bülent Arınç, Habertürk’te katıldığı programda HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğu hakkında konuştu.
Arınç, ''Belki şunu konuşmuşlardır diyerek, bu iddianameleri okuyarak isyan etmiştim. Çocuk bile yazmaz demiştim, cübbeyi bile giyesim gelmişti.. Kavala’nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş’ın da tahliyesi olabilir.Ben, Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı adaletten yanayız. Biz adil yargılama istiyoruz. Ancak hakimler yanlış yapıyor. Uyarıyorum, yakın gelecekte onlar zarar görür”'' ifadelerini kullandı.
Demirtaş’ın “Devran” ismindeki kitabını da okuduğunu anlatan Arınç, “Herkes okumalı” şeklinde konuştu.
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