Bülent Ecevit'e yazar kasa fırlatanlar neredesiniz?

21 Nisan 2021 Çarşamba, 10:45

Sene 2001…

Türkiye ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor.

Dolar 1.20 TL.

Ülke ekonomisinin gidişatını sıra dışı bir eylemle protesto eden bir vatandaş dönemin başbakanı Bülent Ecevit’e yazar kasa fırlatıyor.

Yirmi yıl önce yaşanan bu olay ekonomide yaşanan krize dikkat çekmesi nedeniyle Türk siyasi tarihine geçmişti.

Buraya kadar her şey bilindiği gibi.

Soruyorum herkese bugün dolar kuru ne kadar?

Dolar 8.10 TL

Neredeyse 8 kat artmış 2001 yılına göre…

O beğenilmeyen ve önüne yazar kasa fırlatılan Ecevit’in başbakanlığındaki hükümet zamanında;

çeyrek altın 30 TL, benzin 1.64 TL, ekmek 25 kuruş, bir kilo et 8,30 TL’ydi.

Gelelim 2021 Türkiye’sine;

Uçtuğumuz, hatta ekonomik alanda ABD’yi bile geride bıraktığımız AKP yönetimindeki ekonomiye.

Bugün dolar 8.10 TL, Euro 9,70 TL.

Çeyrek altın 750 TL, benzin 7,10 TL, ekmek 1,50 TL, bir kilo et (ortalama) 100 TL…

Ey yazar kasa fırlatanlar neredesiniz?

2002 yılında aylığıyla yaklaşık 8 çeyrek altın satın alabilen en düşük işçi emeklisinin şimdi maaşı sadece 2 çeyrek altına yetiyor. İşçi emeklisi aradan geçen 18 yılda refahı artacağına 6 çeyrek altın birden kaybetti. Ne acı değil mi?

Emeklilerimizin neredeyse yarısına denk gelen 4 milyon 179 bin 840 emeklimiz, asgari ücretin altında bir maaş almakta. Emeklilerimiz iktidar partisi eliyle açlığa ve yoksulluğa mahkûm edilmiş vaziyette.

2002 yılında ülke borcumuz 130 milyar Dolar iken, günümüzde 450 milyar Dolar toplam borç ile

dünyadaki en kötü ilk 3 ekonomi arasında gösteriliyoruz.

Ülkenin tek motoru olan inşaat sektörü de durdu. Para - finans sistemi kısa vadeli sıcak para sistemine dayalıydı. O da güvensizlik ortamı nedeniyle yatırımcının kaçmasıyla ne hal alacak belli değil!

Ekonomik anlamda o kadar sorun var ki 2021 Türkiye’si için…

2021 yılında geldiğimiz nokta: Büyüyen cari açık, artan işsizlik, gelir dağılımında yaşanan büyük adaletsizlik, politik güven kapsayıcılığının azalmasıyla içte ve dışta yaşanan güvensizlik ile birlikte demokrasi ve hukukun askıya alınmasının getirdiği çürüme maalesef ekonomiyi bitme noktasına getirmiştir.

Ekonominin bu hale gelmesinin sebebi ne CEHAPE yönetimi ne dış güçler ne de Türkiye’yi kıskananlardır.

Halkın yoksulluğa mahkum olduğu bu ekonomik buhranın sorumluları iktidara geldiği 20 yılın sonunda ülkeyi keyfi kararlar ile yöneten Sayın Erdoğan ve yetkilendirdiği damadı Sayın Berat Albayrak’tır.

Millet olarak iktidarın ve yandaş medyanın sürekli pompalamaya çalıştığı “Her şey yolunda, yabancılar başarımızı çekemiyor” masalını dinlemekten de artık bıktık.

Ekonomi politikalarının Sayın Cumhurbaşkanı’nın kişisel gücünü artırma aracına dönüşmesi ile bu keyfiliğin faturasını ülke ekonomisinin ödemesi artık son bulmalıdır.

Dolar 1.20 TL iken Ecevit’e yazar kasa fırlatanların 2021 yılı Türkiye ekonomisi karşısındaki tepkisizliğine de inanmakta da güçlükle çekiyorum.

Elbette Ecevit’e yapıldığı gibi Erdoğan’ın önüne de yazar kasa fırlatılsın demiyorum.

Demek istediğim şu:

Ülkemiz her alanda kötü durumda. Bu gidişat iyi değildir. Bu geminin içinde millet olarak hepimiz bulunmaktayız.

Herkesin gözünü açma zamanı gelmiş hatta geçmektedir.

Her yurttaş takım tutar gibi siyasi parti tutmak yerine ülkesini düşünmeli ve ona göre hareket etmelidir.

Ülkemiz her alanda kötü durumda ve freni patlak kamyon misali yokuş aşağı hızlıca ilerlemektedir.

Bu gidiş iyi bir gidiş değildir.

Benden söylemesi…