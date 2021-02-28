Bülent Ersoy'un yeni kürkü tepki çekti: 'Bir kürk için 55 tilki öldürüldü'

Kürk tercihleriyle yıllardan beri hayvan severlerin ve çevrecilerin tepkisini çeken Bülent Ersoy'un yeni kürkünü 450 bin liraya aldığı öne sürülürken tek bir kürk için 55 tilkinin öldüğü iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
28 Şubat 2021 Pazar, 09:30
Bülent Ersoy'un yeni kürkü tepki çekti: 'Bir kürk için 55 tilki öldürüldü'
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Kürk giymekten kesinlikle vazgeçmeyen Ersoy, özel tasarım yeni bir kürk yaptırarak, 'rönar arjante' cins gümüş tilki kürküyle poz verdi. 

Ersoy için hazırlanan paltoda, 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı ve yaklaşık 4 ayda tamamlandığı iddia edilirken, Ersoy için tasarlanan kürkün fiyatının ise 450 bin TL olduğu öne sürüldü.

Sosyal medyada da gündem olan kürk tepki çekti. 


'ASGARİ ÜCRETLİLERE ÜZÜLÜYORUM' DEMİŞTİ

Daha önceden müdavimi olduğu bir kürk dükkânında 40 bin TL'lik kürk yaptıran Ersoy, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, pandemi döneminde sahne alamayan pek çok sanatçının maddi kayıp yaşadığının hatırlatılması üzerine, asgari ücretle geçinmek zorunda olanlara üzüldüğünü söylemişti.

Ayrıca "Kürklerimin hepsini Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’na vereceğim" açıklamasını yapan Ersoy'a Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden, "Değerlerimiz adına bu bağışın kabul edilmesi söz konusu değildir" yanıtı gelmişti.


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