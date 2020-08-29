Bulimia Nervoza nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 14:32

Nörolog Dr. Mehmet Yavuz "Bulimia Bevroza çok ciddi bir psikolojik rahatsızlıktır ve mutlaka uzman ellerde tedavi edilmelidir" dedi ve Bulimia Nervoza ile ilgili bilgiler verdi.

Bulimia Nervoza nedir?

Psikiyatrik bir rahatsızlık olan Bulimia Nervoza, bireylerde düzenli olarak aşırı yeme bozukluğu ve bu durumu aşırı çıkartma veya aşırı egzersiz yaparak tasfiye etme ile karakterize olur. Genellikle kişi belli bir zaman diliminde normal bir insanın yiyeceğinden çok daha fazla yemek yer. Bu yemek atağı sırasında kontrolünü kaybeder. Kısa sürede çok yüksek kalorili gıdalar ile beslenir. Bu kişiler çok kısa sürede 3000 kaloriye kadar yiyecek tüketirler. Ancak aşırı yeme sonrasında ise kusmaya çalışma, uzun süre yemek yememe, lavman ve müshil ile yediklerini çıkarmaya çabalarlar. Her yemek yemeyi seven kişiyi Bulimia Nervoza hastası olarak tanımlamak mümkün değildir. Kişinin Bulimia Nervoza olması için âdeta tıkanırcasına yeme ve uygun olmayan dengeleyici davranışların ortalama 3 ay içerisinde haftada bir gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bulimia Nervoza olan kişilerin vücut yapıları ve ağırlıkları gereğinden fazla değişir.

Belirtileri nelerdir?

Kusma,

Kilo kaybı,

Ani kilo değişiklikleri,

Yorgunluk,

Baygınlık,

Baş ağrısı,

Düzensiz adet görme,

Belirsiz abdominal ağrı.

Bulimia Nervoza olduğumu nasıl anlarım?

Çok yemek yiyen herkesi Bulimia Nervoza olarak tanımlamak mümkün değildir. Belli tanı kriterleri vardır. Bu kriterleri şu şekilde özetlemek gerekirse;

Yeme kontrolünün kalkması,

Yineleyen tıkınırcasına yeme nöbetleri,

Egzersiz yapmak,

Yemek yememe gibi çözümler arama ve başvurma

Vücudunun biçimi ve ağırlığından etkilenme.

Bulimia Nervoza nasıl oluşur?

Bulimianın ana sebebi bir yeme bozukluğundan ziyade daha derin psikolojik sebeplerdir. En çok da arkasında yoğun bir kontrolsüzlük yatar. Toplum tarafından yaratılan ideal güzellik anlayışına uyum sağlama çabası kişide Bulimia etkileri gösterebilir. Bunun yanı sıra yüksek kalorili yiyeceklere çok daha kolay ulaşılabilir olmak da Bulimia Nervoza’nın artış göstermesinde önemli bir rol oynar. Bir diğer neden ise düşük öz değerdir. Kişi kendini sürekli eleştiriyorsa ve öz saygı konusunda problemleri varsa yeme bozukluğu gelişebilir. Bulimiklerin kendilerine güvenlerini yitirmiş kişiler oldukları da unutulmamalıdır. Kendilerini vücut ölçüleriyle kanıtlamaya ve sevdirmeye çalışırlar. Ne kadar zayıf olurlarsa o kadar takdir edilecekleri düşüncesi kanısındadırlar.

Bulimik misiniz?

Eğer kendinizde Bulimia Nervoza olduğunu düşünüyorsanız kendinize aşağıdaki soruları sorabilirsiniz. Eğer evet’ler çoğunluktaysa uzman bir doktorla görüşmelisiniz.

Vücudunuzun görüntüsüyle ilgili aşırı takıntılarınız mı var?

Yiyecekler ve diyetler hayatınızda büyük bir öneme mi sahip?

Yemek yerken daha başında kendinizi durduramayacağınızdan korkuyor musunuz?

Kendinizi rahatsız hissedene kadar yemek yediniz mi?

Yemek yedikten sonra kendinizi suçlu ve depresif hissediyor musunuz?

Kilonuzu kontrol etmek için kusma ya da müshil ilaçlarından kullanıyor musunuz?

Bulimia daha çok kimlerde görülür?

Özgüveni düşük kişiler,

Çocuklukta aşırı kaygılı olan kişiler,

Sosyal anksiyetesi olan kişiler,

Zayıf vücudu idealleştiren kişiler,

Çocukluk döneminde fiziksel ve cinsel istismara uğrayan kişiler,

Erken yaşta ergenliğe giren kişiler.

Bulimia Nervoza nasıl tedavi edilir?

Anoreksiya ile karşılaştırıldığında tedavide başarı oranı çok daha yüksektir. Bulimia Nervoza’da bilişsel davranışçı terapi ve ilaçla tedavi birlikte uygulanmaktadır. Terapiler ile erken dönem travma yaşantıları ve bunlara yönelik çalışmalar, stresle mücadele, bedeni olumlu algılama, duygu durumla ilgili düzenlemeler ve dürtü kontrolü sağlama konularında gelişme üzerine kurgulanır. Ayakta tedavi tek başına yeterli olmazsa, bir hastanenin uzmanlaşmış bölümünde yataklı tedavi tavsiye edilir.