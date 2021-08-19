Burak Elmas, Abdulhamit Gül’ü ziyaret etti
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e ziyarette bulundu.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri Rezan Epözdemir ve Köksal Ünlü, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü Ankara’da ziyaret etti.
Burak Elmas sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Sayın Adalet Bakanımıza nazik kabulleri için çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı, “Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Yönetim Kurulu Üyelerini Bakanlığımızda kabul etti.”
Sayın Adalet Bakanımıza nazik kabulleri için çok teşekkür ediyorum. https://t.co/jfmKC602DB— Burak Elmas (@burakelmas_tr) August 19, 2021
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