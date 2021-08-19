Randers-Galatasaray maçı saat kaçta, nerede, hangi kanalda?

19 Ağustos 2021 Perşembe, 07:08

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda St. Johnstone’u eleyerek play-off turuna kalan Galatasaray, rövanş maçı öncesinde Danimarka’da avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

Randers Stadı’nda oynanacak maç TSİ 20.00’de başlayacak ve karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’nunda Jesus Gil yönetecek.Yardımcılıklarını ise Diego Berbero ve Angel Nevado yapacak.

Karşılaşma Star TV’den yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı takımdasarı kart cezası bulunan ve Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı için tedbir amaçlı kadro dışı bırakılan Marcao yer almadı.

Brezilyalı oyuncuya ek olarak UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Alexandru Cicaldau, lisansları çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan ile yeni transfer Victor Enok Nelsson, Randers'a karşı forma giyemeyecek.

AVRUPA'DA 293. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 292 kez mücadele etti. Bu maçlarda sarı-kırmızılı takım 102 kez sahadan galip ayrılırken, 114 defa da rakiplerine mağlup oldu.

76 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Geride kalan maçlarda Galatasaray, rakip fileleri 390 kez havalandırırken, kalesinde ise 441 gol gördü.

Muhtemel 11'ler

Randers: Patrick Carlgren, Mikkel Kallesoe, Simon Piesinger, Erik Marxen, Bjorn Kopplin; Tobias Klysner, Lasse Berg Johnsen, Frederik Lauenborg, Simon Tibbling; Vito Hammershoj-Mistrati; Marvin Egho

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Alpaslan Özturk, Christian Luyindama, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Mbaye Diagne, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli