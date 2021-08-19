Galatasaray'a stadyumdan kötü haber!

19 Ağustos 2021 Perşembe, 07:13

Galatasaray’a statyumdan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların geçen sezon çok eleştirilen Türk Telekom Arena Stadı’nda zemin düzeltme çalışmaları başlatılmıştı.

Ancak lige kadar bitirilmesi planlanan mesai uzadı. Galatasaray bu yüzden PSV Eindhoven ve St. Johnstone maçlarını Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynamak zorunda kaldı.

Gelen son haberler Süper Lig’in ilk haftasındaki Hatayspor karşılaşması dışında Randers ile İstanbul'da yapılacak Avrupa Ligi play-off rövanşının da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanmayacağı yönünde.

Fatih Terim de Randers maçı öncesi basın toplantısında bu konuya değinerek şöyle sitemde bulundu: “Stat zemini yetişmiyor, bugün yazışmaları da gördüm ama yetişmiyor. Hatayspor maçını Ali Sami Yen'de oynayamayacağız; Randers ile Ali Sami Yen'de oynayabilir miyiz, onu da bilmiyorum. Hatayspor maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağız.

Ali Sami Yen'de uzun süre sonra taraftarla hoş bir birleşme olacaktı. Randers kurasının ilk maçının deplasmanda olmasına sevinmiştik ama rövanşa da yetişemeyebilir. Bunun burukluğunu yaşıyoruz. Mars ile randevulaşılan bir dönemde biz bu aksamaları yaşıyoruz."