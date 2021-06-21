Burak Elmas, Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret etti

21 Haziran 2021 Pazartesi, 17:51

Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılan seçimden zaferle çıkan Burak Elmas ilk ziyaretini Ali Sami Yen'in mezarına giderek gerçekleştirdi.

Elmas, Ali Sami Yen'in mezarı başında paylaştığı fotoğrafta şu ifadeleri kullandı: "Sözüm vardı...

Bizlere hayatımızın en büyük sevdasını armağan eden 1 numaralı kurucumuz Ali Sami Bey’e teşekkür ettim ve bu en şerefli koltukta daima izinde yürüyeceğime ant içtim.

Ruhu şad olsun."