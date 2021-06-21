Burak Elmas, Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret etti
Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, ilk ziyaretini gerçekleştirdi.
Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılan seçimden zaferle çıkan Burak Elmas ilk ziyaretini Ali Sami Yen'in mezarına giderek gerçekleştirdi.
Elmas, Ali Sami Yen'in mezarı başında paylaştığı fotoğrafta şu ifadeleri kullandı: "Sözüm vardı...
Bizlere hayatımızın en büyük sevdasını armağan eden 1 numaralı kurucumuz Ali Sami Bey’e teşekkür ettim ve bu en şerefli koltukta daima izinde yürüyeceğime ant içtim.
Ruhu şad olsun."
Sözüm vardı...— Burak Elmas (@burakelmas_tr) June 21, 2021
Bizlere hayatımızın en büyük sevdasını armağan eden 1 numaralı kurucumuz Ali Sami Bey’e teşekkür ettim ve bu en şerefli koltukta daima izinde yürüyeceğime ant içtim.
Ruhu şad olsun. pic.twitter.com/evqTPK0nvr
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