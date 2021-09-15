Burak Elmas, sözleşmesi feshedilen Falcao'nun fesih bedelini açıkladı
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu toplantısında sözleşmesi feshedilen Falcao'nun fesih bedelini açıkladı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.
Elmas, bu seneki bilançoyu açıklarken "UEFA'ya biz FFP nedeniyle avro bazında hesap veriyoruz. Sporcu ücretlerimiz geçen sene 61.5 milyon Avro'ydu bu sene 48.2 milyon Avro'ya indi. Önümüzdeki sene 30.5 milyon avroya inecek." ifadelerini aktardı.
Genel bilançonun ardından bu sene yapılan transferlerin maliyetleri de açıklandı. Sözleşmesi feshedilen Falcao'ya 3 milyon Avro fesih bedeli ödeneceği aktarılırken bu sene transfer edilen futbolcuların bonservis bedelleri ise şu şekilde açıklandı:
Barış Alper: 2 milyon 100 bin TL
Berkan Kutlu: 4 milyon €
Halil Dervişoğlu: 1 milyon € (kiralık)
Cicaldau: 6.5 milyon €
Sacha Boey: 1 milyon 150 bin €
Victor Nelsson: 7 milyon €
Morutan: 3.5 milyon €
Assunçao: 100 bin euro (kiralık)
Elmas zor bir transfer dönemi geçtiğini "Önemli bir transfer sezonunu geride bıraktık. Galatasaray'ın 1 senelik yönetim takdiri için, 1 sene herkesi mutlu etmek için yapacak transferlere lüksü yok. Cesaret gösterek, ince eleyip sık dokuyarak, 1 dönemlik değil 4-5 sene düşünerek yaptık" sözleri ile aktarırken Fatih Terim ile uyum içerisinde bir transfer sezonu geçirdiklerini "Biz ve bu işin başında yer alacak teknik direktörümüz, birbirimizi anlayarak büyük bir cesaret gösterdik ve Galatasaray'da belki de ilk kez böyle bir transfer dönemi geçirdiklerini "Biz ve bu işin başında yer alacak teknik direktörümüz, birbirimizi anlayarak büyük bir cesaret gösterdik ve Galatasaray'da belki de ilk kez böyle bir transfer dönemi geçirdik." sözleriyle ifade etti.
Ayrıca Elmas, teknik ekip sözleşmeleri hakkında "Tüm teknik direktörlerimiz son derece cuzi sözleşmelere imza attılar. Önümüzdeki sene için de hocamızla çalışıyoruz, Florya'da yapısından, organizasyon şemasına, görev tanımına kadar ciddi bir çalışma var. Bundan sonra 1 sene değil, 5 sene devam edecek kontrol mekanizmaları kurulmuş bir sistemi uygulayacağız Galatasaray'da." cümlelerinde kaydetti.
Son olarak Burak Elmas "Galatasaray transfer döneminde eleştirildi, rakiplerimiz bizden çok daha fazla ve hesapsız transferler yapıyorlar, bunun nasıl olduğunun takdirini sizlere bırakıyorum." cümleleri ile transferin takdirini taraftara bıraktığını söylemiş oldu.
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