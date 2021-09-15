Galatasaray yönetimi, futboldaki harcamalarla ilgili camiaya açıklamalarda bulunacak
Galatasaray yönetimi, bugün saat 13.30’da eylül ayı Divan Kurulu toplantısında bir araya gelecek.
Burak Elmas başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, bugün saat 13.30’da yapılacak eylül ayı Divan Kurulu toplantısında futboldaki transferlerle ilgili Sarı-Kırmızılı camiaya detaylı bir bilgilendirme yapacak. Daha önce, Burak Elmas’ın transfer döneminin bitimiyle, yapılan harcamalar hakkında açıklamalarda bulunacağı yönetim tarafından belirtilmişti. Camiaya, şeffaflık sözü veren Elmas ile ekibi, Divan Kurulu’nda izledikleri yol haritası ve mali detaylar hakkında kamuoyunu aydınlatacak. Yönetim ayrıca, basketbol şubesi ile Riva projesi hakkında da bilgilendirmede bulunacak.
MARCAO 11’E DÖNÜYOR
Giresun karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem’e hareketi nedeniyle 8 maç men cezası alan Marcao, Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde yarın Türk Telekom Stadyumu’nda Lazio ile oynayacağı mücadelede ilk 11’de forma giyecek. 150 bin Avro ceza kesilen, kadro dışı kalan, sonra takıma dönen, geçen hafta da Kerem’den özür dileyip barışan Brezilyalı oyuncunun, stoperde Nelsson’la birlikte görev yapacağı öğrenildi.
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