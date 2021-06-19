Burak Elmas: "Galatasaray bitti demeden bitmez"

19 Haziran 2021 Cumartesi, 22:35

Galatasaray'da bugün yapılan Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Burak Elmas, 1451 oyla kulübün 38. başkanı seçildi. Elmas'ın en yakın rakibi Eşref Hamamcıoğlu 1500 oy alırken, Metin Öztürk 893, Yiğit Şardan 679, İbrahim Özdemir ise 92 oy aldı.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte oy sayımının yapıldığı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda büyük coşku yaşandı. Burak Elmas'ın rakibi Eşref Hamamcıoğlu, Elmas'ı tebrik etti.

HAMAMCIOĞLU: "BURASI DEMOKRASİNİN BEŞİĞİ"

Konuşma yapmak için mikrofonu eline alan ilk isim, Eşref Hamamcıoğlu oldu. Hamamcıoğlu, şunları söyledi:

"Tüm Galatasaraylılara sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Bu seçim ve sonuçları, umarım Galatasaray'da yeni başlayacak bir kucaklaşma ve kardeşliğin bir sembolü olacaktır. Güzel, centilmence bir seçim süreci geçirdik. Umarım Burak Elmas ve arkadaşları çok başarılı bir seçim dönemi geçirecektir. Bize düşen kendisine ve seçilmiş arkadaşlarına destek olmaktır.

Bütün yarışan adaylar çok değerlidir. Bundan sonraki seçimlerde genç kardeşlerimiz çok dikkatli olmalılar. Burası Tevfik Fikret Salonu. Demokrasinin beşiği."

ELMAS: "YAŞASIN GALATASARAY!"

Yeni başkan Burak Elmas ise üyelere, taraftarlara ve ailesine teşekkür etti:

"Tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Galatasaray'a yakışan bir yarıştı. Tüm adaylara Galatasaray demokrasisine katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu seçim Galatasaray için çok önemliydi ve Galatasaray kararını verdi.

Galatasaray'da kimse kaybetmedi. Yarından tezi yok, birlik olup tüm Galatasaraylılar tek yumruk olacağız. Birlikte çok şey başaracağız. Yaşasın Galatasaray!"

ELMAS'TAN TERİM'E GÖNDERME

Burak Elmas seçimi kazandığı dakikalarda da eskiden attığı "Galatasaray bitti demeden bitmez" mesajını alıntılarken, sosyal medyadan "Bitmedi, daha şimdi başlıyoruz, Galatasaray kazandı" mesajı verdi.

ELMAS: "DAHA YENİ BAŞLIYORUZ"

Elmas, salonun çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. 47 yaşındaki çiçeği burnunda başkan, yapacağı ilk işin ne olduğu sorusunu "Mazbatayı almak" şeklinde cevapladı.

Elmas, "Yapacak çok işimiz var, daha yeni başlıyoruz. Zor işimiz mazbatamızı aldıktan sonra başlayacak. Taraftarlarımızın gösterdiği ilgi, bizim omzumuza çok büyük bir yük yüklüyor ve şimdi bu ilginin karşılığını verme zamanı. Galatasaray budur. El ele, kol kola. Seçim sonrası herkes böyle devam eder. Galatasaray'a uygun davranış biçimlerini sergilemeye devam edeceğiz."

ELMAS'TAN FATİH TERİM AÇIKLAMASI

Elmas, kulüpteki geleceği belirsiz olan teknik direktör Fatih Terim ile ilgili soruyu şöyle cevapladı:

"Verdiğimiz sözlerin hepsini biliyoruz. Gereği ne ise yapacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bizim ailemiz. Ailemize söz verdik ve gereklerini yapacağız."