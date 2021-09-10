Burak Kapacak'tan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak açıklama
Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Burak Pereira’yla diyaloğuyla ilgili “Hocamız güler yüzlü. Sağ olsun yardımcı olmaya çalışıyor. Eksiklerimi söylüyor" dedi.
Burak Kapacak, Fenerbahçe Televizyonu’nda yayınlanan “Günün Röportajı” programına konuk oldu. Bursaspor'dan transfer edilen genç yetenek, "Kendi adıma biraz heyecanlıyım, mutluyum ve çok huzurluyum. Açıkçası sezona böyle başlamamızı ben bekliyordum. Oyuncu kalitesi olarak üst düzey bir takımız. Devamı da gelecek” dedi.
Burak, teknik direktörü Vitor Pereira’yla diyaloğuyla ilgili “Hocamız hep güler yüzlü. Sağ olsun hep yardımcı olmaya çalışıyor. Eksiklerimi söylüyor. Aramız güzel. Hatam olduğunda devam etmemi, hatamın üzerine gitmemi söylüyor. Doğru yaptığımda tebrik ediyor. Hocayla aranızdaki bu bağ çok önemli” ifadelerini kullandı.
'FENERBAHÇE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TAKIMI'
21 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe forması ile neler yapmayı hedefliyorsun?" sorusuna şu yanıtı verdi: “Fenerbahçe’ye geldim, Türkiye’nin en büyük takımı ama bunun da üstü olabilir. Mesela Avrupa, A Milli Takım… bitmez yani. Fenerbahçe’de şampiyon olmak, bu yılki hedefim bu! Bundan sonraki yıllardaki hedefim bu yani. Önce Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşamak. Tabii hepsinin de ötesinde statta maça çıkmak. Şu an en büyük hedefim bu.”
Burak Kapacak, Bursaspor forması giydiği dönemde Kadıköy'deki atmosfere şahit olduğunu ve çok etkilendiğini ise şu sözleriyle anlattı: “Yanlış hatırlamıyorsam başkanımızın (Ali Koç) geldiği sezon, o sezonun ilk maçıydı. Ben o gün Bursaspor ile kadrodaydım. O gün bu kulübün nasıl bir cumhuriyet olduğunu hissettim. O taraftarlar… Stada girdiğim anda enteresan bir şey oldu, durdum ve etrafıma ne oluyor diye bir baktım. ‘Neredeyim ben’ dedim, şaşırdım yani. Fenerbahçe formasıyla çıkmak çok başka bir şey olacaktır. Buna kesin eminim.”
Röportajında takım içindeki havaya değinen genç oyuncu, “Güzel bir arkadaşlık var. Zaten kötü niyetli insan, futbolcu yok aramızda. Böyle devam ederse, çok daha güzel başarılar elde edebiliriz. Aslında tüm oyuncularla sohbet, muhabbet ederim. Muhammed, Arda, Mert abi, Mesut abi, Serdar abiyle, Serdar abi pek konuşmaz ama onunla da muhabbet ederiz. Aram hepsiyle iyi. Gençler, tecrübeliler hiç problem yok. Zaten tecrübelilerle ben bir şey konuşmuyorum, onlar bir şeyler söyler ben dinlerim. Komik bir şeyler söylerseler ben de gülerim” diye konuştu.
BURAK KAPACAK: SAVUNMA YÖNÜM BİRAZ ZAYIF
Oyuncu özellikleri ile ilgili de de Burak Kapacak, şunları anlattı: "Aslında hiç hırslı değildim ama burada sürekli öyle olmak zorundasın. Önceden öyleydim, geçen senelere baktığımda o hırsım hiç yoktu aslında ama şu an öyleyim. Kendimi hırslı hissediyorum. İyi özelliklerimi saymak bana düşmez de, şöyle bir şey var. Mesela savunma özelliğim zayıftır benim. Hocalar da bunu biliyor, sıkıntı yok ama onun üstüne gidiyorum. Onu da geliştirirsem çok iyi olacak. Hücumda biraz topla oynamayı çok severim.”
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