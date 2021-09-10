Arif Kızılyalın, Şenol Güneş ayrılığına dair değerlendirmede bulundu

10 Eylül 2021 Cuma, 15:39

Cumhuriyet Gazetesi spor yazarlarından Arif Kızılyalın, A Milli Takım'ın Şenol Güneş ile karşılıklı yollarını ayrılmasından sonra açıklamalarda bulundu.

Kızılyalın şunları söyledi:

A Milli Takım'da bir dönem kapandı. 6-1'lik Hollanda yenilgisinden sonra, 3.günde teknik direktör Şenol Güneş ile karşılıklı olarak anlaşıldı ve yollar ayrıldı. 6-1 altında kalkılmayacak kadar ağır bir yenilgi. Oysa Türkiye'nin 2022 Katar Dünya Kupası'na hala katılma şansı var. Grup 3. olarak Türkiye, 2. olan Norveç'i ağırlayacak. Federasyon bu kararı beklemeden ayrılığı resmileştirdi. Açıkçası TFF'nin Riva Tesisleri ile Milli Takımlar tesisi olarak bilinen Perili Köşk arasında iki gündür yoğun bir trafik yaşandı. Bugün ayrılık kararı kamuoyuna duyuruldu.

Bu ayrılık kararının arkasında sadece 6-1'lik Hollanda yenilgisi yok. Alınan kararın arkasında EURO 2020'de alınan başarısız sonuçlar, 0 çekilmesi ve teknik direktör Şenol Güneş'in kendini bir türlü yenileyemesi ve Hollanda yenilgisi sonrası 'Beni yalvararak getirdiler' açıklaması etkili oldu.

Bu kısa sürede yabancı teknik direktöre gidilmesi güç. Mustafa Denizli ismi geçiyor. Fatih Terim zor bir ihtimal. Sergen Yalçın, Okan Buruk, Rıza Çalımbay, Abdullah Avcı, Ersun Yanal ve Aykut Kocaman isimleri geçiyor. Löw ismi de duyuluyor.

TFF, Şenol Güneş ayrılığı sonrası bu süreci, krizi iyi yönetemezse, istifalar sadece Şenol Güneş ile kalmaz, TFF'de de gider.

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