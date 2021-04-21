Burak Sergen entübe edildi

Koronavirüse yakalanan ve solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle yoğun bakımda tedaviye alınan usta oyuncu Burak Sergen entübe edildi.

DHA
21 Nisan 2021 Çarşamba, 16:10
Burak Sergen entübe edildi
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Burak Sergen, 11 Nisan Pazartesi günü evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Yakalandığı koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenen Sergen, entübe edildi.

'DAHA İYİ SOLUNUMA ULAŞABİLMESİ ADINA'

Sergen’in eski eşi Işıl Sergen, "Hastaneden son aldığımız bilgi doğrultusunda Burak, bilinci açıkken kendisinin de bilgilendirilmesi sonucunda daha iyi solunuma ulaşabilmesi adına entübe edilmiştir" dedi.


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