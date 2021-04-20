Koronavirüs tedavisi gören Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü
Koronavirüs tedavisine hastanede devam edilen oyuncu Gonca Vuslateri'nin belinden aşağı kaynar su döküldü. Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çığlıklarımla İstanbul'u ayağa kaldırdım" dedi.
Oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.
Tedavisine hastanede devam edilen Vuslateri, hastaneden bir fotoğraf paylaşarak, koronavirüs tedavisi gördüğü sırada belinden aşağıya kaynar su döküldüğünü anlattı.
Vuslateri söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Covid 3. gün. Dün burnumu biraz açsın diye içine kekik yağı döktüğüm bir tencere kaynar suyu belimden aşağı foş diye dökerek İstanbul'u ayağa kaldırdım. Çığlıklarımla. Kök hücre tedavisiyle kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım. Covid daha iyi. 'Abla sana olanlar olmuş biz çok tutmayalım' gibi davranıyor dünden beri. Benimle ilgilenen sağlık personelini uykumda dahi alkışlıyorum burada. Harika projemden 10 gün daha uzaktayım ama inanıyorum ki bu da geçecek... Neler neler geçmedi ki? Cihangir'im... Köpeklerim, sokak kedilerim size emanet bir kaç gün..."
Video Haberler
- Grip ve nezle belirtisi olanlar dikkat!
- Baskında ceza kesilen genç, “Abi sadece maç yapıyorduk”
- Minibüste 'pes' dedirten görüntüler kamerada
- Beyoğlu'nda baskın anı! Ceza yağdı
- Tuzla’da karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor
- Çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu
- Antalya'da trafikte skandal görüntüler
- İstanbul'da baskın anı! İçerisi böyle görüntülendi
- Trafik kazasında can pazarı! Yaralılar var
- Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
En Çok Okunan Haberler
- Ekonomist Özgür Demirtaş'tan 'kripto para' uyarısı
- İkinci el araç almak isteyenlere üzücü haber
- Erdoğan'ın başka seçeneği yok
- Kanal İstanbul'u destekledi, yandaşlar böyle sevindi
- Danıştay'dan arsa sahiplerine kötü haber
- Ahmet Şık'ın yeni partisi belli oldu
- Erdoğan'la özel görüşmesinde ne istemişti?
- Koca, koronavirüs aşısında yeni yaş sırasını duyurdu
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- Emir'den çarpıcı 'vaka' iddiası