Burak Yılmaz, Fenerbahçeli futbolcuları takibe aldı

04 Mayıs 2021 Salı, 22:09

Lille formasıyla bu sezon çıktığı 30 maçta 15 gol ve 5 asistle yıldızlaşan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın adı, 2008-2010 yılları arasında formasını giydiği eski kulübü Fenerbahçe ile anılıyor. Fenerbahçe Kulübü sosyal medyada ortaya atılan iddiaları resmi sitesinden yayınladığı açıklama ile yalanlarken, 35 yaşındaki futbolcunun sosyal medyada yaptığı hamleler, tartışmaları alevlendirdi.

Burak Yılmaz eski kulüpleri Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra geçmişte çalıştığı Fatih Terim, Hasan Şaş ve Selçuk İnan'ı Instagram'da takip etmeyi bırakırken, Fenerbahçeli futbolcular Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş'ı takip etmeye başladı.

FENERBAHÇE: "GERÇEKLE İLGİSİ YOK"

Fenerbahçe, Burak Yılmaz ile anlaştığı iddialarını akşam saatlerinde yayınladığı şu açıklamayla yalanlamıştı:

"Bugün bir televizyon kanalında, Ozan Zeybek isimli yorumcunun Kulübümüzün gelecek sezon için Burak Yılmaz ile anlaşma sağladığı yönünde paylaştığı, ‘kesin bilgiler’ olarak lanse ettiği iddialar doğru değildir.

İlgili şahsın Kulübümüz ve Takımımızla ilgili bugün dahil son birkaç zamandır ‘kulüpten bilgi alıyorum’ yaklaşımıyla ortaya koyduğu, gerçeklerle hiç ilgisi olmayan bu ve benzeri iddialara itibar edilmemesini, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica ederiz."