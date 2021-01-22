Burak Yılmaz'dan Fenerbahçelileri kızdıracak Mesut açıklaması

22 Ocak 2021 Cuma, 21:21

Instagram yayıyına katılan Lille'in Türk yıldızı Burak Yılmaz, Fenerbahçeli Mesut'la ilgili Sarı-Lacivertlileri kızdıracak sözler söyledi.

Başarılı oyuncu, Fenerbahçe'ye transfer olan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada Fenerbahçelilerin hışmına uğrayan Burak Yılmaz, konu ile ilgili, "Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında savaşmış, mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili sorularınız varsa onları cevaplamak isterim" dedi.