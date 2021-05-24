Burak Yılmaz'ın müthiş istatistiği; gol atmadığı tek takım Fenerbahçe

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 10:58

Attğı gollerle Lille'in kazandığı şampiyonluğa attığı gollerle katkı sunan Burak Yılmaz'ın futbol kariyeri ilginliklerle dolu.

Çocuk yaşta futbola başlayan ve önce sağ açık, ardından da forvet bölgesine geçen Burak en verimli dönemini Trabzonspor ve Galatasaray'da oynarken yıllık 15 gol barajını da yakaladı. Burak'ın gol atamadığı tek takım ise kısa bir dönem oynadığı Fenerbahçe. Burak'ın milli takımda da 28 golü bulunuyor. Burak TFF'nin listesinde 'En çok gol atan futbolcu' olarak gözüküyor.

İŞTE BURAK'IN GOLLERİ

Antalya: 17 gol

Manisa: 9 gol

Beşiktaş: 32 gol

Eskişehir: 2 gol

Trabzon: 86 gol

Galatasaray: 82 gol

Beijing Guoan: 19 gol

Lille: 18 gol

Fenerbahçe: 0

