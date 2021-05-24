Burak Yılmaz'ın müthiş istatistiği; gol atmadığı tek takım Fenerbahçe
Burak en verimli dönemini Trabzonspor ve Galatasaray'da oynarken yıllık 15 gol barajını da yakaladı. Burak'ın gol atamadığı tek takım ise kısa bir dönem oynadığı Fenerbahçe. Burak'ın milli takımda da 28 golü bulunuyor. Burak TFF'nin listesinde 'En çok gol atan futbolcu' olarak gözüküyor.
Attğı gollerle Lille'in kazandığı şampiyonluğa attığı gollerle katkı sunan Burak Yılmaz'ın futbol kariyeri ilginliklerle dolu.
Çocuk yaşta futbola başlayan ve önce sağ açık, ardından da forvet bölgesine geçen Burak en verimli dönemini Trabzonspor ve Galatasaray'da oynarken yıllık 15 gol barajını da yakaladı. Burak'ın gol atamadığı tek takım ise kısa bir dönem oynadığı Fenerbahçe. Burak'ın milli takımda da 28 golü bulunuyor. Burak TFF'nin listesinde 'En çok gol atan futbolcu' olarak gözüküyor.
İŞTE BURAK'IN GOLLERİ
Antalya: 17 gol
Manisa: 9 gol
Beşiktaş: 32 gol
Eskişehir: 2 gol
Trabzon: 86 gol
Galatasaray: 82 gol
Beijing Guoan: 19 gol
Lille: 18 gol
Fenerbahçe: 0
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