Burak Yılmaz'ın şampiyonluk için söylediği sözler canlı yayında!
Burak Yılmaz'ın oyunculara, "Endişelenmeyin, önümüzdeki hafta şampiyon olacağız. Göreceksiniz. Herkese karşı şampiyon olacağız" dediği görüldü.
Fransa Ligi (Ligue1) ekiplerinden Lille'in sahasında AS Saint-Étienne ile 0-0 berabere kaldığı maç sonrası Türk yıldız Burak Yılmaz soyunma odasına giderken takım arkadaşlarına, "Göreceksiniz, haftaya şampiyon olacağız" dediği sözler kameralara yansıdı.
ŞAMPİYON OLACAĞIZ!
Lille'in golcüsü Burak Yılmaz'ın, Saint-Étienne ile sahalarında 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası soyunma odasına giderken oyuncuları motive ettiği ve 'gelecek hafta şampiyon olacağız' dediği görüldü.
GÖRECEKSİNİZ
Burak Yılmaz'ın oyunculara, "Endişelenmeyin, önümüzdeki hafta şampiyon olacağız. Göreceksiniz. Herkese karşı şampiyon olacağız, başkası değil" dediği görüldü. Bu görüntüler canlı yayına yansıdı. Bu görüntüler PSG'lileri kızdırırken Burak Lille taraftarının gözdesi oldu.
Fransız ekibi ile bu sezon 32 maçta sahaya çıkan 35 yaşındaki oyuncu, 17 gol ve 5 asist kaydetti.
Video Haberler
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'e yakın popçular
- Erdoğan açıkladı! 1 milyon 385 bin esnafa destek
- Bakan Ersoy'un eşinden kutu meyve suyu tepkisi
- Soylu hakkında suç duyurusu
- Çanakkale'de flaş karar: 1 Haziran'a kadar kapalı
- Malatya kalecisinden Muslera'ya şok sözler
- Soylu'dan Sedat Peker için savcılığa çağrı
- Thodex’teki kripto paraların izi bulundu
- İnce, MYK'sini belirledi! İşte A takımı ve parti logosu
- İmamoğlu’ndan 'dezenfektan ihalesi' açıklaması