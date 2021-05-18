Burak Yılmaz'ın şampiyonluk için söylediği sözler canlı yayında!

18 Mayıs 2021 Salı, 08:43

Fransa Ligi (Ligue1) ekiplerinden Lille'in sahasında AS Saint-Étienne ile 0-0 berabere kaldığı maç sonrası Türk yıldız Burak Yılmaz soyunma odasına giderken takım arkadaşlarına, "Göreceksiniz, haftaya şampiyon olacağız" dediği sözler kameralara yansıdı.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ!

Lille'in golcüsü Burak Yılmaz'ın, Saint-Étienne ile sahalarında 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası soyunma odasına giderken oyuncuları motive ettiği ve 'gelecek hafta şampiyon olacağız' dediği görüldü.

GÖRECEKSİNİZ

Burak Yılmaz'ın oyunculara, "Endişelenmeyin, önümüzdeki hafta şampiyon olacağız. Göreceksiniz. Herkese karşı şampiyon olacağız, başkası değil" dediği görüldü. Bu görüntüler canlı yayına yansıdı. Bu görüntüler PSG'lileri kızdırırken Burak Lille taraftarının gözdesi oldu.

Fransız ekibi ile bu sezon 32 maçta sahaya çıkan 35 yaşındaki oyuncu, 17 gol ve 5 asist kaydetti.