Burcu Biricik duyurdu: Fatma'nın 2. sezonu geliyor

Burcu Biricik, ilk sezonuyla gündeme gelen Netflix dizisi olan "Fatma"nın 2. sezonunun çekileceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2021 Salı, 17:14
Burcu Biricik duyurdu: Fatma'nın 2. sezonu geliyor
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Geçtiğimiz sezon önce "Kırmızı Oda", ardından "Fatma" ve son olarak "Camdaki Kız" dizilerindeki performansıyla gündeme gelen Burcu Biricik, Netflix dizisi "Fatma"nın ikinci sezonunun çekileceğini açıkladı.

Katıldığı Ayvalık Film Festivali’nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biricik, gelecek projeleriyle ilgili sorulan soruya, "Dizi var. Daha Fatma'nın 2. sezonu var" dedi.

"Fatma"da Biricik’in yanı sıra, Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Gülçin Kültür Şahin, Deniz Hamzaoğlu ve Çağdaş Onur Öztürk gibi oyuncular yer alıyor.


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