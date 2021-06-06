Burdur Valiliği’nden Salda Gölü raporu

06 Haziran 2021 Pazar, 12:51

“Türkiye’nin Maldivleri” olarak adlandırılan ve bembeyaz kumlarına ayakkabı ile bile basılmasının sakıncalı olduğu uyarısı yapılan Burdur’daki Salda Gölü’ne yapılan Millet Bahçesi ile ilgili tartışmalar sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı TOKİ’nin ihalesiyle yapılan Millet Bahçesi’nin önümüzdeki temmuz ayında açılması bekleniyor.

'DÜNYADAKİ İKİ BÖLGEDEN BİRİ'

Bakanlık, Salda’ya Millet Bahçesi yaptırırken, Burdur Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Burdur İli 2019 Yılı Çevre Durum Raporu’nda Salda’ya ilişkin “Dünya’da Mars gezegenin yüzey özelliklerini (magnezyum yüklü beyaz kayalar) taşıyan Dünya’daki iki bölgeden birinin Salda gölü olduğunu göstermektedir” değerlendirmesi yapıldı.

Rapora göre; endemik bitki türlerinden biri olan “EbenuspisidicaHuber-Mor. ve Reese (Dirmilmorgeveni)” diye adlandırılan bitkiye ilişkin “Salda Gölü civarındaki turistik tesislerden ve ziyaretçilerden zarar görme ihtimali yüksektir” denildi.

Bitkinin turistik tesislerden zarar görebileceği şöyle anlatıldı:

“Salda Gölü civarındaki turistik tesislerden, yol genişletmelerinden ve ziyaretçilerden zarar görme ihtimali yüksektir. Bu tür, Ekimia cinsinin tek üyesidir. Tür lokal birkaç alandan bilinmesi ve arazi gözlemlerimizde birey sayısının az olması nedeniyle izlenecek bitkiler arasında yer almaktadır. Ortam olarak serpantinde kayaçlarda ve çakıllı alanlarda yetişmesinden dolayı herhangi bir madencilik faaliyetinden etkilenebilir. Ayrıca Salda Gölü çevresinde karayoluna yakın yayılış göstermesi nedeniyle herhangi bir yol genişletme ve diğer uygulamalarda dikkatli olunması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Salda Gölü civarındaki turistik tesislerden ve ziyaretçilerden zarar görme ihtimali yüksektir.”

Raporda “Verbascumtrapifolium” isimli bitkinin de Salda Gölü civarındaki turistik tesislerden ve ziyaretçilerden zarar görme ihtimali yüksek olduğu açıklandı.