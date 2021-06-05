Salda Gölü'nden alınan suyun analiz sonuçları açıklandı

05 Haziran 2021 Cumartesi, 17:47

İl Müdürü Murat Alacatlı, Doğanbaba ve Salda köylerinin atık sularının Salda Gölü'ne aktığı ve suyunun kirlendiği yönündeki iddialara ilişkin göl kenarında açıklamada bulundu. İddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Alacatlı, "Salda Gölü'nün suyunun kirlendiğine yönelik haberlerin ardından yapılan tahlil sonuçlarına göre bu haberlerin doğru olmadığı kanıtlandı. Raporlara göre evsel bir kirlilik söz konusu değildir" dedi.

'EN KISA SÜREDE İHALE YAPILACAK'

Salda ve Doğanbaba köyleriyle ilgili sızdırmaz foseptikler yerine atık su arıtma tesisleri yapıldığını vurgulayan Alacatlı, "Bunların deşarjları da kesinlikle göle yapılmayacak. Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere geri dönüşüme gönderilecek. Göl çevresinde evsel kirletici bir tesis bulunmadığından gölde yüzme suyu kalitesi A sınıfı olup içilebilir su kalitesine yakındır. Salda Gölü'nde kirletici herhangi bir tesis bulunmamaktadır. Salda köyü ve Doğanbaba köyünün paket atıksu arıtma tesisi ihalesi İller Bankası tarafından 24 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. Salda ve Doğanbaba köylerinin atıklarının göle gittiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılacak arıtma tesislerinin deşarjı göle yapılmayacak, tarımsal amaçlı kullanılacak. Yeşilova ilçesi arıtma tesisinin ihale çalışmaları devam ediyor. En kısa sürede ihalesi yapılacak" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı'nca her ay gölün 4 farklı noktasından numune alındığını anlatan Alacatlı, tahlil sonuçlarına göre suyun A sınıfı kaliteye sahip olduğunu ve bunu isteyen herkesin internet sitesinden takip edebileceğini vurguladı.

VALİLİK ANALİZ SONUÇLARINI PAYLAŞTI

Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada da Salda Gölü'nün su kalitesine ilişkin yapılan analizlerle ilgili bilgi verildi. İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi ve Yeşilova Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerince 29 Mayıs'ta Salda Gölü içinde 4 farklı noktadan numune alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mikrobiyolojik escherichia coli ve fekal streptococ açısından ilimiz Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda analizleri yapılmıştır. Aynı zamanda ileri tetkik için Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'na numune gönderilmiştir. İlimizde yapılan tetkiklerde tüm noktalarda mikrobiyolojik açıdan uygun tespit edilmiştir. (Referans değer:1800/660 tespit edilen değer: 0/4) Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda yapılan analizlerde siyanobakter sayısı 'sıfır' ve bu bakterinin son ürünü olup suda yeşil (sarımtrak) renk değişikliğinden sorumlu 'Klorofil-a', 'tespit edilmedi' olarak raporlanmıştır. Kimyasal açıdan yapılan siyanotoksin sonucu da eşik değer altı olarak raporlanmıştır"