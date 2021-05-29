Salda Gölü'nde son durum: Kumun rengi değişti!

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 11:49

Burdur’da 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak görülen Salda Gölü'nün yanına Millet Bahçesi projesi sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çevrecilerin karşı çıktığı Millet Bahçesi'nin 5 Haziran Çevre Günü'nde açılacağını açıklamıştı.





AÇILIŞ ERTELENDİ

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması beklenene ve 5 Haziran Çevre Günü'nde yapılması planlanan açılışın, çalışmalar bitmediği için ertelendiğini aktardı.

KUMLARIN RENGİ DEĞİŞTİ

Göl çevresine bungalov prefabrik evler ve mescit yapımı devam ediyor. Salda Gölü’nün son durumunu, yapım çalışmaları süren Millet Bahçesi’ni ve bungalov evleri ANKA görüntüledi. Gölün, Millet Bahçesi yapılan bölümündeki beyaz renkli kumların renginin değiştiği, Milli Park kıyılarındaki kumların ise doğal rengini koruduğu görüldü.

Göldeki son durum hakkında bilgi veren CHP Burdur Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Mehmet Göker, muhalefetin çabaları sonucu ilk yapılan projeden geri adım atıldığını belirtti.

Göker, "Çevrenin lehine bir adım atıldı. Valiliğin düzenlediği çalıştayda, benim önerim vardı. Salda Gölü kullanılıyorken, korunmalı. Bunu yapmanın da tek yolu vardır. Ya dağ kenarında panoramik görüntülerle bu yapılır ya da girişi belli noktadan, belli sayıda kişiyle yapılarak bu sağlanabilir" dedi.

Göker, Milli Park için ilk projeyle ihale yapıldığını ancak buna ilişkin dava devam ettiği için, bu ihalenin iptal edilerek yapın sürecinin sürmesi gerektiğini ifade etti. Göker, ileride çıkabilecek yargısal bir sorunu şu örnekle anlattı:

"Yargıda devam eden bir mahkeme ve karar beklenen olay varken, düzenlemenin devam etmesi hukuk devleti ilkesiyle bağdaşır tarafı yok. Bu bölgede bir baraj, bir gölet yapımını biz yargıya taşımıştık. Gölet yapımı tamamlandı, yargı dedi ki 'Gölet yapımı durdurulmalı'. Şimdi ne oldu? Gölet orada duruyor. Para gitti. Garip, gurebanın yetimin hakkı çarçur edilmiş oldu. Acelecilik var."

"HALK YARARINA KULLANILMALI"

Göker, gölün halk yararına kullanılması gerektiğini ifade ederek, "Bu alanın halkın yararına, halkın kullanımına en uygun şekilde nasıl kullanılacaksa, yani ranta açılmadan, birtakım kişilere peşkeş çekilmeden. Bunun mücadelesini yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda da çevre dostları, yöre halkı müsterih olsun" dedi.

Göker, gölün içine girilmemesi gerektiğine dikkat çekilerek, şöyle konuştu:

"Salda'nın içine girdiğiniz zaman değil, dışarıdan baktığınız zaman mutluluk veren bir görüntüsü var. Bunu kullanmamız lazım. Ama kapalı göl olduğu zaman içeriye girişi artırırsak, doğal olarak burası kirlenecek ve bu güzelliğini kaybedecek. Bizim endişemiz bundan. Bu endişenin nedeni ne? Geçmişte mevcut hükümetin yapmış olduğu düzenlemelerle kaybedilmiş doğal güzelliklerimiz ortada duruyor. Kötü örnekleri ve kötü bir sicili var. Mücadelemizi takip statüsünde devam ettirmekte kararlıyız."

MUHALEFET "DENETİMDE"

Göker, projeden birilerine "rant yaratılma" ihtimaline de dikkat çekerek, "Bu işler suiistimale açık. Bu suistimalin önüne geçebilmek için, bu konuda denetleyicisi rolünde takibimiz devam edecek" diye göldeki her gelişmenin takipçisi olacaklarını açıkladı.