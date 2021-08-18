Burkayla kitap tanıtan manken Lily Cole özür diledi
İngiliz model ve oyuncu Lily Cole yazdığı kitabın tanıtım kampanyası için Afgan burkası giyerek poz verdi. Cole, gelen tepkilerin ardından özür diledi.
Lily Cole, Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Afgan kadınlarının karşı karşıya kaldıkları baskının gündemde olduğu bir dönemde, burka giyip kitap tanıtımı yaptığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Ağır eleştirilere uğrayan manken hatasını fark edip özür diledi.
İklim değişikliği üzerine yazdığı kitabın tanıtımı için fikirlerin çeşitliliğini kucaklamak amacıyla burkayla fotoğraf çektirdiğini belirten ünlü model, paylaşımı yanlış zamanda yaptığını kabul etti.
NTV'de yer alan habere göre 33 yaşındaki model paylaşım yaptığı sırada haberleri okumadığını itiraf etti.
Lily Cole mavi bir burka giydiği fotoğrafında “Her düzeyde çeşitliliği kucaklayalım, biyo-çeşitlilik, kültürel çeşitlilik, düşünce çeşitliliği, seslerin çeşitliliği, fikirlerin çeşitliliği...” diye yazmıştı.
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