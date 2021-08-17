Komedyen Kaan Sekban'dan Çavuşoğlu'nun açıklamalarına tepki: 'Sakın unutmayın bu lafları'

17 Ağustos 2021 Salı, 20:06

Taliban, başkent Kabil’i aldıktan ve görevdeki hükümeti devirdikten sonra Afganistan’ın kontrolünü de fiilen ele geçirdi. Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk ederken, ABD de yeni rejimden kaçan binlerce kişinin daha tahliyesine yardımcı olmak için Kabil havaalanını kontrolü altına aldı.

Afganistan'daki gelişmeler tüm dünya tarafından takip edilirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugünkü açıklamaları tepki topladı. Çavuşoğlu, Ürdün'ün başkenti Amman'da yaptığı açıklamada tüm taraflarla diyaloğa geçtiklerini belirterek, "Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladık. Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını, huzurunu desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun bu sözleri kısa sürede muhalefet kanadında ve sosyal medyada büyük eleştiri aldı.

"SAKIN UNUTMAYIN BU LAFLARI"

Tepkiler sürerken, konuya ilişkin bir paylaşım da komedyen Kaan Sekban'dan geldi. Sekban, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu'nun açıklamalarına çok sert yanıt verdi.

Ünlü komedyen, şu ifadeleri kullandı:

"Koskoca devlet şeriatçı, kafa kesmeci, uyuşturucu simsarı, kadın düşmanı, 15 yaş üstü kadınları helal gören eli silahlı bir örgütün mesajlarını olumlu karşılıyor. Sakın unutmayın bu lafları sakın."