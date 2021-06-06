Son dakika... Burkina Faso’da hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi
Burkina Faso'nun kuzeyine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 160'a yükseldi. Ağır yaralıların fazla olması nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kuzeyde yer alan Sahel bölgesindeki Yaghga köyüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 160'a yükseldi.
Ağır yaralıların fazla olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Cumartesiden başlayarak 3 günlük ulusal yas ilan edilen ülkede saldırıya ilişkin birçok uluslararası kuruluştan da kınama geldi.
BM'DEN AÇIKLAMA: "ALÇAKÇA"
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "alçakça" olarak tanımladığı saldırıyı şiddetle kınarken, uluslararası toplumun bölgede terörle mücadele eden devletlere desteğini artırması çağrısında bulundu.
Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada da bu "barbarca" saldırının hiç olmadığı kadar güçlü şekilde kınandığı belirtilerek, Burkina Faso'nun terörle mücadelesine destek yinelendi.
Burkina Faso, Sahel bölgesinde faaliyet gösteren El Kaide'ye bağlı grupların düzenlediği terör saldırılarının sık sık hedefi oluyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, sivil ve askerleri hedef alan saldırılar nedeniyle 1,1 milyon kişi ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı.
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