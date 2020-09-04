Bursa'da 65 yaş üstü yurttaşlar için toplu taşıma kararı

04 Eylül 2020 Cuma, 15:51

Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Bursa’da 65 yaş üstüne belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Bu kısıtlama çerçevesinde 65 yaş üstü kişilerin toplu ulaşımdan yararlanmaları da yasaklandı. Bu karar doğrultusunda BURULAŞ tarafından yapılan yazılım değişikliğiyle yaşlılar bu saatlerde toplu ulaşımı kullanamayacak.

Bu karara göre, sabah saat 08.00 ila 10.00 arası ve öğleden sonra 16.30 ve 19.00 saatleri arasında 65 yaş üstü 202 bin kişi toplu ulaşımdan yararlanamayacak. BURULAŞ yazılımını günceleyerek, yeni uygulamayı bugünden itibaren yürürlüğe soktu.